Пасажиропотік громадян на кордоні України з країнами ЄС стабілізовано, - речник ДПСУ

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV



“В останні дні ми фіксуємо стабілізацію пасажиропотоку на кордоні з країнами ЄС. Якщо раніше пасажиропотік міг складати до 120 тис. осіб за добу, то зараз він фіксується на рівні 60-70 тис. людей. Більшість людей перетинає кордон на виїзд за межі країни. Крім того, в останні дні ми не фіксуємо значних черг. Черги можуть досягати в кілька десятків автомобілів”, - розповів Демченко



Також Демченко наголосив, що головною причиною черг при перетині кордону є те, що люди використовують одні й ті ж пункти пропуску. За його словами, це Краківець, Рава-Руська і Шегині.



“Найбільше люди використовують пункти пропуску Рава-Руська, Краківець та Шегині. Інші пункти пропуску не завантажені. Також хотів додати, що багато українських чоловіків повертаються в Україну. Від початку війни з Росією, близько 400 тис українців повернулись в Україну. З них 80% чоловіків.” - додав Демченко

