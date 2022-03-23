Пасажиропотік громадян на кордоні України з країнами ЄС стабілізовано, - речник ДПСУ
Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що пасажиропотік громадян, які перетинають кордон України з країнами ЄС стабілізувався та проходить без значних черг
Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV
“В останні дні ми фіксуємо стабілізацію пасажиропотоку на кордоні з країнами ЄС. Якщо раніше пасажиропотік міг складати до 120 тис. осіб за добу, то зараз він фіксується на рівні 60-70 тис. людей. Більшість людей перетинає кордон на виїзд за межі країни. Крім того, в останні дні ми не фіксуємо значних черг. Черги можуть досягати в кілька десятків автомобілів”, - розповів Демченко
Також Демченко наголосив, що головною причиною черг при перетині кордону є те, що люди використовують одні й ті ж пункти пропуску. За його словами, це Краківець, Рава-Руська і Шегині.
“Найбільше люди використовують пункти пропуску Рава-Руська, Краківець та Шегині. Інші пункти пропуску не завантажені. Також хотів додати, що багато українських чоловіків повертаються в Україну. Від початку війни з Росією, близько 400 тис українців повернулись в Україну. З них 80% чоловіків.” - додав Демченко
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