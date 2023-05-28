Пасажирський літак виробництва Китаю здійснив перший комерційній авіарейс

Про це повідомив китайський суспільний мовник CCTV.

Пекін сподівається, що комерційний лайнер C919 кине виклик іноземним моделям, таким як Boeing 737 MAX і Airbus A320, хоча багато його деталей постачаються з-за кордону.

Додається, що перший реактивний лайнер з масовим комерційним потенціалом також зменшить залежність країни від іноземних технологій, оскільки зв'язки із Заходом погіршуються.

"У майбутньому більшість пасажирів зможуть обирати для подорожей великі літаки вітчизняного виробництва", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням CCTV, рейс MU9191 авіакомпанії China Eastern Airlines з Шанхаю безперешкодно прибув до Пекіна відразу після 12:30, приблизно на 40 хвилин раніше запланованого часу.

"Політ був надзвичайно плавним, комфортним і незабутнім. Думаю, я ще довго буду згадувати його з теплотою", - сказав один з пасажирів в інтерв'ю телеканалу CCTV.