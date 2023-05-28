Пасажирський літак виробництва Китаю здійснив перший комерційній авіарейс
Перший китайський пасажирський літак вітчизняного виробництва здійснив свій перший комерційний політ у неділю, що стало знаковою подією в десятиліттях зусиль країни, спрямованих на те, щоб конкурувати із західними конкурентами в повітрі
Про це повідомив китайський суспільний мовник CCTV.
Пекін сподівається, що комерційний лайнер C919 кине виклик іноземним моделям, таким як Boeing 737 MAX і Airbus A320, хоча багато його деталей постачаються з-за кордону.
Додається, що перший реактивний лайнер з масовим комерційним потенціалом також зменшить залежність країни від іноземних технологій, оскільки зв'язки із Заходом погіршуються.
"У майбутньому більшість пасажирів зможуть обирати для подорожей великі літаки вітчизняного виробництва", - йдеться у повідомленні.
За повідомленням CCTV, рейс MU9191 авіакомпанії China Eastern Airlines з Шанхаю безперешкодно прибув до Пекіна відразу після 12:30, приблизно на 40 хвилин раніше запланованого часу.
"Політ був надзвичайно плавним, комфортним і незабутнім. Думаю, я ще довго буду згадувати його з теплотою", - сказав один з пасажирів в інтерв'ю телеканалу CCTV.
- 25 квітня повідомлялося, що Китай активно розвиває свою Місячну програму і має повну впевненість у тому, що до 2030 року здійснить пілотований політ до Місяця і висадку астронавтів на його поверхню.
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