Паша-мерседес — це концентрат епохи Кучми. З часів Данілича багато чого змінилося, але інституційний каркас держави, у якій ми живемо досі, це творіння червоного директора "Южмаша". Київ Омельченка, "Динамо" Суркіса, Лавра Паші-мерседеса, ОАСК Вовка — це все відрижки доби Кучми.

Ми, звичайно ж, знищимо Росію. Але нам ще доведеться зруйнувати кучмізм всередині України

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Ми, звичайно ж, знищимо Росію. Але нам ще доведеться зруйнувати кучмізм всередині України.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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