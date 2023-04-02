Паша-мерседес — це концентрат епохи Кучми
Нам ще доведеться зруйнувати кучмізм всередині України
Паша-мерседес — це концентрат епохи Кучми. З часів Данілича багато чого змінилося, але інституційний каркас держави, у якій ми живемо досі, це творіння червоного директора "Южмаша". Київ Омельченка, "Динамо" Суркіса, Лавра Паші-мерседеса, ОАСК Вовка — це все відрижки доби Кучми.
Ми, звичайно ж, знищимо Росію. Але нам ще доведеться зруйнувати кучмізм всередині України
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Ми, звичайно ж, знищимо Росію. Але нам ще доведеться зруйнувати кучмізм всередині України.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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