Російські пропагандисти зневажають Онуфрія і Ко
Не до кінця вони виконують замовлення. Справжніх буйних мало. Ото якби Іллюшу Ківу в Лавру підкинути... Але Кива переховується в Підмосков'ї
Цікавий нюанс, який дуже помітний у тому, як показують російські телеканали виселення московського патріархату з Лаври. Звичайно, вони там ниють про "гонєнія" на православних кремлівського обряду. Але головний і наскрізний мотив — це така, знаєте, прикрість і дуже виразний наліт зневаги до Павла, Онуфрія й інших ієрархів Московського патріархату в Україні.
Не до кінця вони виконують замовлення. Справжніх буйних мало. Ото якби Іллюшу Ківу в Лавру підкинути... Але Кива переховується в Підмосков'ї. А ці на місці очевидно не справляються з завданням організувати щось макабричне з купою трупів. Тому в російському телевізорі їх звинувачують в не достатній ненависті до України та прямо плюють на них, як на жадібних гендлярів мощами. Це майже дослівна цитата.
На місці очевидно не справляються з завданням організувати щось макабричне з купою трупів. Тому в російському телевізорі їх звинувачують в не достатній ненависті до України та прямо плюють на них, як на жадібних гендлярів мощами
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Коротше, вся ця православна п'ята колона для росіян люди другого сорту, про яких можна через губу сказати, як, наприклад, на Першому пропагандист Кузічєв сказав, що де там в Україні більш воцерковлені. Тьфу, а не воцерковлені. Тільки й вміють в неділю ходити на службу і хреститися. Ніби для віруючого треба обов'язково купатися в крові, щоб бути справжнім російським православним.
Як усі зрадники, прихильники московського патріархату виявилися і тут не бажані, і у РФ нікому не потрібні. Звичайне ставлення до зрадників — вони нікому не подобаються.
Спеціально для Еспресо.
Про авторку. Ольга Лень, журналістка.
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