Паста Карбонара. Рецепт
Паста Карбонара – дуже популярна страва італійської кухні. А загалом, це - спагетті зі шматочками гуанчіалі, змішані із соусом, який складається з яєць, твердого сиру пармезану та спецій до смаку
Гуанчіалі – це спеціальні сиров'ялені свинячі щічки.
Інгредієнти:
- 200 г спагетті
- 150 г бекону
- 150 мл вершків (20%)
- 50 г сиру пармезан
- 3 яєчних жовтки
- 2 зубчики часнику
- рослинна олія (для смаження)
- сіль, чорний перець, спеції (до смаку)
Рецепт приготування пасти Карбонара:
- Нарізаємо бекон соломкою
- Подрібнюємо часник
- На сковорідці розігріваємо олію
- Трішки обсмажуємо подрібнений часник
- Додаємо в сковорідку бекон
- Тепер обсмажуємо добре усе разом з беконом
- Сир тремо на дрібній терці
- В глибоку миску виливаємо жовтки яйця, солимо та перчимо, а потім добряче збиваємо
- Далі додаємо вершки й натертий дрібно сир
- Усю суміш гарно премішуємо
- Відварюємо спагетті
- На готові спагетті, які ми пересипаємо в сковорідку, зливаємо наш готовий соус
- Перемішуємо нашу страву
- А потім додаємо смажений бекон
- І знову ретельно все перемішуємо
- Готову страву подаємо до столу, у кожну тарілку натираючи додатково сир пармезан
Смачного!
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