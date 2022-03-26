"Пацани є просто без стволів". Перехоплено розмову про озброєння нових колон окупантів
Командування рашистам не дозволяє відпочинок в разі відступу залишків живої сили розбитих українцям колон, нашвидкоруч "укомплектовує" нові підрозділи. Буває, що й без належного озброєння
Про це свідчить чергова перехоплена Службою безпеки України розмова між окупантами, інформує Еспресо.TV.
"Ось ці двоє загарбників на початку вторгнення в Україну воювали у складі одного військового підрозділу. Та на підходах до Чернігова шляхи розійшлися.
Одному з них після втрати БМП вдалося через Білорусь прорватися до Росії. Сподівався потрапити додому на перепочинок. Та не склалося", - описує відомство учасників оприлюдненої телефонної бесіди.
"Довбо**би комбати ніх*я назад (додому - ред.) не відправляють. Колону формують й назад на фронт", - скаржиться ординець.
І тепер вже ніхто не переймається укомплектуванням «новостворених» колон:
"Пацани є без стволів там. Запитуєш: де твій автомат? - а його просто не видали!"
"Ну, звісно, для чого видавати зброю "гарматному м’ясу"? Зате здаватися в полон можна без зброї!", - наголошують в СБУ.
- Нагадаємо, за даними української сторони, дедалі більше росіян переходять до ЗСУ воювати проти армії Путіна.
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