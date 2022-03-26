"Пацани є просто без стволів". Перехоплено розмову про озброєння нових колон окупантів

Про це свідчить чергова перехоплена Службою безпеки України розмова між окупантами, інформує Еспресо.TV.



"Ось ці двоє загарбників на початку вторгнення в Україну воювали у складі одного військового підрозділу. Та на підходах до Чернігова шляхи розійшлися.

Одному з них після втрати БМП вдалося через Білорусь прорватися до Росії. Сподівався потрапити додому на перепочинок. Та не склалося", - описує відомство учасників оприлюдненої телефонної бесіди.



"Довбо**би комбати ніх*я назад (додому - ред.) не відправляють. Колону формують й назад на фронт", - скаржиться ординець.



І тепер вже ніхто не переймається укомплектуванням «новостворених» колон:



"Пацани є без стволів там. Запитуєш: де твій автомат? - а його просто не видали!"



"Ну, звісно, для чого видавати зброю "гарматному м’ясу"? Зате здаватися в полон можна без зброї!", - наголошують в СБУ.

Нагадаємо, за даними української сторони, дедалі більше росіян переходять до ЗСУ воювати проти армії Путіна.