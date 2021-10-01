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Пацієнти з жовтня можуть отримати інсулін за програмою "Доступні ліки"

1 жовтня, 2021 п'ятниця
09:55
Економіка ліки

Пацієнти з 1 жовтня зможуть отримати препарати інсуліну безоплатно за програмою "Доступні ліки"

Про це повідомляє Урядовий портал.

"З 1 жовтня програма забезпечення інсулінами перейшла до адміністрування Національної служби здоров'я України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією НСЗУ, наразі 5,3 тис. аптек та аптечних пунктів по всій країні почнуть відпуск інсуліну за електронними рецептами безоплатно або з доплатою. Вартість препаратів аптекам відшкодовуватиме НСЗУ.

У пресслужбі зазначили, що попередній механізм відшкодування вартості препаратів інсуліну за субвенцією не забезпечував повністю потреби пацієнтів та спричиняв необхідність дофінансування з боку місцевої влади. Доступ до лікування був обмежений і тим, що невелика кількість лікарень брала участь у програмі.

За даними служби, з 1 жовтня до кінця року на відшкодування вартості інсулінів виділено 600 млн грн. Зазначається, що цих коштів має вистачити для забезпечення пацієнтів безоплатним інсуліном.

Для отримання інсулінів за програмою "Доступні ліки" пацієнт має відвідати ендокринолога і отримати від нього індивідуальних план лікування, де лікар вказує тип інсуліну і вносить ці дані в електронну систему. Після цього пацієнт має отримати електронний рецепт у ендокринолога або у сімейного лікаря, прийти до будь-якої аптеки, яка має договір з НСЗУ, без прив'язки до місця реєстрації та отримати препарат.

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медицина
інсулін
Доступні ліки
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