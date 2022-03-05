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Пацієнтів Бородянського психоневрологічного диспансеру звільнив український спецпідрозділ

5 березня, 2022 субота
20:57
війна з Росією

Пацієнтів психоневрологічного диспансеру вивели з території закладу, але вони досі перебувають у Бородянці

Про це заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає Укрінформ.

"Спецпідрозділ, який зайшов у диспансер близько 13-ї години, на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру. Попри це, вони не покинули територію населеного пункту. Звичайно, для людей, які там залишилися, хоч і великий стрес, але їм уже краще", - розповів він. 

Також Кулеба додав, що там люди знаходяться у вкрай важких умовах, зокрема "немає води і світла", але є допомога.

Раніше, за словами Кулеби, кадирівці захопили в заручники 600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру в Бородянці.

 

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кадирівці
диспансер
Бородянка
вторгнення в Україну
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