Пацієнтів Бородянського психоневрологічного диспансеру звільнив український спецпідрозділ

Про це заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає Укрінформ.

"Спецпідрозділ, який зайшов у диспансер близько 13-ї години, на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру. Попри це, вони не покинули територію населеного пункту. Звичайно, для людей, які там залишилися, хоч і великий стрес, але їм уже краще", - розповів він.

Також Кулеба додав, що там люди знаходяться у вкрай важких умовах, зокрема "немає води і світла", але є допомога.



Раніше, за словами Кулеби, кадирівці захопили в заручники 600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру в Бородянці.



