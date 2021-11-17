Павелко розповів про майбутнє Петракова після виходу України до плей-офф ЧС-2022

Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, повідомляє "Футбол 1".

За його словами, Олександра Петракова вже сьогодні, 17 листопада, затвердять повноправним головним тренером збірної України на засіданні виконкому УАФ.

"Ми готували таку чудову історію як затвердження Олександра Петракова головним тренером - без в.о. На завтрашньому виконкомі це буде запропоновано. Я впевнений, що це буде підтримано. Це важлива складова для ігор плей-офф нашої команди", - сказав Павелко.

Збірна України у кваліфікації ЧС-2022 фінішувала у групі D на другому місці та вийшла до плей-офф. Суперниками збірної України там можуть стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс. Жеребкування відбудеться 26 листопада, стикові матчі - 24, 25 та 28, 29 березня 2022 року.

Команди будуть розбиті на три квартети, у яких відбудуться півфінали та фінали, переможці яких здобудуть три вакантні путівки до фінальної частини ЧС-2022.

Нагадаємо, 16 листопада збірна України на виїзді перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла до плей-офф відбору ЧС-2022.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що наша команда переможе будь-якого суперника у стикових матчах та вийде до фінальної частини чемпіонату світу з футболу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb