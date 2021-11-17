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Головна Спорт Павелко розповів про майбутнє Петракова після виходу України до плей-офф ЧС-2022

Павелко розповів про майбутнє Петракова після виходу України до плей-офф ЧС-2022

17 листопада, 2021 середа
09:35
Спорт Олександр Петраков

Олександр Петраков після виходу збірної України до плей-офф кваліфікації чемпіонату світу з футболу стане повноправним головним тренером національної команди

Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, повідомляє "Футбол 1"

За його словами, Олександра Петракова вже сьогодні, 17 листопада, затвердять повноправним головним тренером збірної України на засіданні виконкому УАФ.

"Ми готували таку чудову історію як затвердження Олександра Петракова головним тренером - без в.о. На завтрашньому виконкомі це буде запропоновано. Я впевнений, що це буде підтримано. Це важлива складова для ігор плей-офф нашої команди", - сказав Павелко.

Збірна України у кваліфікації ЧС-2022 фінішувала у групі D на другому місці та вийшла до плей-офф. Суперниками збірної України там можуть стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс. Жеребкування відбудеться 26 листопада, стикові матчі - 24, 25 та 28, 29 березня 2022 року. 

Команди будуть розбиті на три квартети, у яких відбудуться півфінали та фінали, переможці яких здобудуть три вакантні путівки до фінальної частини ЧС-2022. 

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футбол
Збірна України
плей-офф
ЧС-2022
Андрій Павелко
УАФ
Олександр Петраков
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