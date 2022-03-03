Павло Клімкін: Міф про "силу" російської армії остаточно зруйновано

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.



"Міф про "силу" російської армії остаточно зруйновано. Всього за тиждень війни з нами. Путін формував цей міф 20 років. Єдине, що в нього залишилося - ядерна дубина, якою Кремль буде всіх лякати. Це єдине, що тримає цю псевдоімперію, більше нічого. Афганістан став прелюдією для розпаду СРСР, атака України стає прелюдією кінця Росії"- написав Клімкін.



Він зазначив, що тепер завданням номер один є перекриття імпорту нафти та газу з території Росії.

