Печерський райсуд Києва заарештував ветерана Прохніча, який погрожував підірвати гранату в будівлі уряду

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Застосувати щодо Прохніча Володимира Васильовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Визначити строк дії ухвали у межах строку досудового розслідування, але не довше, ніж до 27 вересня 2021 року включно", - сказав суддя Роман Новак.



Суддя ухвалив заарештувати Прохніча попри те, що його просили віддати на поруки екскомандир батальйону "Айдар" (батальйон, у якому служив Прохніч - ред.) Сергій Мельничук, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна та директор держзакладу "Госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна" Ксенія Возніцина.



Нагадаємо, 4 серпня ветеран батальйону "Айдар" Володимир Прохнич зайшов до будівлі Кабміну з бойовою гранатою і погрожував підірвати її. Після перемовин, які провів із чоловіком його друг, Прохнича вдалося умовити здатися добровільно. Після затримання чоловік вибачився за свої дії.



Прохнічу інкримінують ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).



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