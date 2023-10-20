Пекін заявив, що готовий співпрацювати з Росією задля мирних переговорів між Ізраїлем і ХАМАСом
Китай і Росія "поділяють однакову позицію щодо питання Палестини" і планують співпрацювати задля мирних переговорів між Ізраїлем та ХАМАСом
Про це заявив спеціальний посланник Китаю з питань Близького Сходу Чжай Цзюнь після зустрічі зі своїм російським колегою в Катарі, пише CNN.
"Китай і Росія поділяють однакову позицію щодо питання Палестини, і Китай готовий підтримувати зв'язок і координацію з Російською Федерацією, щоб якомога швидше охолодити ситуацію", - сказав Чжай.
Він також додав, що Китай готовий співпрацювати з Росією, щоб "зіграти позитивну роль" у відновленні мирних переговорів між двома сторонами. За його словами, Пекін "розбитий серцем через велику кількість жертв серед цивільного населення".
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