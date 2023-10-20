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Пекін заявив, що готовий співпрацювати з Росією задля мирних переговорів між Ізраїлем і ХАМАСом

20 жовтня, 2023 п'ятниця
10:18
Світ Китай та росія

Китай і Росія "поділяють однакову позицію щодо питання Палестини" і планують співпрацювати задля мирних переговорів між Ізраїлем та ХАМАСом

Про це заявив спеціальний посланник Китаю з питань Близького Сходу Чжай Цзюнь після зустрічі зі своїм російським колегою в Катарі, пише CNN.

"Китай і Росія поділяють однакову позицію щодо питання Палестини, і Китай готовий підтримувати зв'язок і координацію з Російською Федерацією, щоб якомога швидше охолодити ситуацію", - сказав Чжай.

Він також додав, що Китай готовий співпрацювати з Росією, щоб "зіграти позитивну роль" у відновленні мирних переговорів між двома сторонами. За його словами, Пекін "розбитий серцем через велику кількість жертв серед цивільного населення".

  • У вівторок, 17 жовтня, Путін прибув у Пекін. Він бере участь у форумі "Один пояс - один шлях". Там президент РФ взяв участь у церемонії офіційної зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань.
  • У ГУР Міноборони України заявили, що візит російського президента до Китаю може нести певні ризики для України. Проте українська розвідка уважно слідкує за ситуацією.
Росія
Китай
Ізраїль
Палестина
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хамас
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