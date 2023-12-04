Пекін звинуватив США в порушенні суверенітету через військовий корабель у Південно-Китайському морі

Про це повідомляє Bloomberg.

Китай розкритикував США, підкресливши тривалу військову напруженість між країнами.

У заяві китайських військових йдеться, що поява есмінця ВМС США "Габріель Гіффордс" поблизу мілини Другого Томаса в понеділок "серйозно порушила суверенітет і безпеку Китаю".

Військові додали, що прибережний бойовий корабель "підірвав регіональний мир і стабільність", "продемонструвавши, що США є найбільшою загрозою миру і стабільності" в регіоні.

Командувач Сьомого флоту США Меган Грін заявила, що американський корабель "проводив рутинні операції в міжнародних водах", які відповідали міжнародному праву.

"Ми не зупинимося перед тим, щоб продовжувати працювати разом з нашими союзниками та партнерами на підтримку нашого спільного бачення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", - додала вона.

Хоча офіційні особи США заявили, що під час зустрічі Сі і Байдена Китай погодився на політичні дискусії з міністром оборони Ллойдом Остіном, Пекін досі не назвав кандидатуру на заміну відстороненому міністру оборони Лі Шанфу. Тривала відсутність комунікації підвищує ризик того, що інцидент у Південно-Китайському морі може перерости в конфлікт.