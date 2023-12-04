Пекін звинуватив США в порушенні суверенітету через військовий корабель у Південно-Китайському морі
Китай звинуватив корабель ВМС США у порушенні свого суверенітету після того, як есмінець ВМС США "Габріель Гіффордс" з'явився поблизу мілини Другого Томаса, підводного рифу в Південно-Китайському морі
Про це повідомляє Bloomberg.
Китай розкритикував США, підкресливши тривалу військову напруженість між країнами.
У заяві китайських військових йдеться, що поява есмінця ВМС США "Габріель Гіффордс" поблизу мілини Другого Томаса в понеділок "серйозно порушила суверенітет і безпеку Китаю".
Військові додали, що прибережний бойовий корабель "підірвав регіональний мир і стабільність", "продемонструвавши, що США є найбільшою загрозою миру і стабільності" в регіоні.
Командувач Сьомого флоту США Меган Грін заявила, що американський корабель "проводив рутинні операції в міжнародних водах", які відповідали міжнародному праву.
"Ми не зупинимося перед тим, щоб продовжувати працювати разом з нашими союзниками та партнерами на підтримку нашого спільного бачення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", - додала вона.
Хоча офіційні особи США заявили, що під час зустрічі Сі і Байдена Китай погодився на політичні дискусії з міністром оборони Ллойдом Остіном, Пекін досі не назвав кандидатуру на заміну відстороненому міністру оборони Лі Шанфу. Тривала відсутність комунікації підвищує ризик того, що інцидент у Південно-Китайському морі може перерости в конфлікт.
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Командувач ВМС Ірану контрадмірал Шахрам Ірані заявив у п'ятницю, 1 грудня, що сили трьох країн спільно відпрацьовуватимуть вправи під час військово-морських навчань "Пояс морської безпеки" 2024 року.
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