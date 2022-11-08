Пелосі заявила, що напад на її чоловіка вплине на рішення про політичну кар'єру

Про це вона сказала в інтерв’ю, оприлюдненому на сайті CNN.

Так, Пелосі відзначила журналістам той факт, що вона, швидше за все, була передбачуваною ціллю нападника.

"Для мене це справді складна частина, тому що Пол не був ціллю, і він той, хто платить ціну... Він (нападник, - ред.) шукав не Пола, він шукав мене", - зауважила вона.

Своєю чергою ведучий запитав у Пелосі, чи прийняла вона рішення про те, що робитиме після виборів - з огляду на дискусії про її можливий вихід на пенсію, якщо демократи втратять більшість у Палаті представників. Спікерка зазначила, що "на це рішення вплине те, що сталося в останні тиждень-два".

При цьому ведучий уточнив, чи має вона на увазі, що напад на чоловіка матиме вплив на її майбутнє?

"Так", - підтвердила Пелосі.

Наприкінці жовтня в приватний будинок сім’ї Ненсі Пелосі, яка очолює нижню палату конгресу США вдерся 42-річний незнайомець. Нападника зустрів 82-річний чоловік спікерки, який одразу зателефонував до служби порятунку 911. Проте зловмисник вчинив напад на Пола Пелосі, вдаривши його молотком. Чоловік загримів до лікарні, де йому зробили операцію на черепі, а також лікували травми правої руки. Нападник вже затриманий, його звинувачують за шістьма пунктами, пов'язаними з нападом, включаючи замах на вбивство, крадіжку зі зломом, напад, неправомірне позбавлення волі та погрози члену сім'ї державного посадовця. Спікерки Палати представників на момент нападу вдома не було.

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