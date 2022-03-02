Пенсійний фонд надав 8,2 млрд грн для початку виплат пенсій в березні
Пенсійний фонд профінансував 8,2 млрд грн, що забезпечить початок виплати пенсій за березень 2022 року
Про це повідомила пресслужба фонду у Facebook.
"Пенсійний фонд України профінансував 8,2 млрд грн, що забезпечить початок виплати пенсій за березень 2022 року в перерахованих розмірах", - сказано у повідомленні.
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