Про це передає Reuters.

Так, Пентагон вже заявляв, що Китай проводить значне розширення своїх ядерних сил і рухається до того, щоб до 2030 року мати 1000 ядерних боєголовок.

Стверджуючи, що Сполучені Штати вже мають набагато більший арсенал зброї, Пекін чинив опір переговорам з Вашингтоном про контроль над озброєннями.

Заступник помічника держсекретаря з контролю над озброєннями Олександр Белл повідомив Атлантичній раді, що, попри зусилля США, Вашингтон і Пекін досі не розпочали взаємодії з цього питання.

"Як перший крок ми дуже хотіли б поговорити з ними про доктрини один одного, про кризове управління", - зазначив він.

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