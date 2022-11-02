Пентагон: Китай затягує з переговорами щодо ядерного стримування
Чиновники Сполучених Штатів стверджують, що в Китаї не виявили інтересу до обговорення кроків щодо зниження ризику, пов'язаного з ядерною зброєю
Про це передає Reuters.
Так, Пентагон вже заявляв, що Китай проводить значне розширення своїх ядерних сил і рухається до того, щоб до 2030 року мати 1000 ядерних боєголовок.
Стверджуючи, що Сполучені Штати вже мають набагато більший арсенал зброї, Пекін чинив опір переговорам з Вашингтоном про контроль над озброєннями.
Заступник помічника держсекретаря з контролю над озброєннями Олександр Белл повідомив Атлантичній раді, що, попри зусилля США, Вашингтон і Пекін досі не розпочали взаємодії з цього питання.
"Як перший крок ми дуже хотіли б поговорити з ними про доктрини один одного, про кризове управління", - зазначив він.
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