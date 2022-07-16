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Головна війна з Росією Пентагон "не бачить жодних ознак" спрямування переданої Україні зброї ще кудись, окрім захисту від росіян

Пентагон "не бачить жодних ознак" спрямування переданої Україні зброї ще кудись, окрім захисту від росіян

16 липня, 2022 субота
15:33
війна з Росією Пентагон

Міністерство оборони США не бачить жодних ознак того, що передану Україні американську зброю можуть продавати або використовувати не за призначенням

У цьому під час брифінгу запевнив офіційний представник Пентагону, повідомляє сайт відомства.

"Мені цікаво, чи планують США відстежувати зброю в Україні, та чи бачать Сполучені Штати якісь проблеми в тому, що українці відстежують свою зброю? Це питання пов'язане з чутками про контрабанду зброї з України", - запитала його Ліз Фріден з Fox News

На що речник відповів, що США добре знають, що українці використовують свою зброю лише для захисту від росіян.

"Ми дуже добре знаємо, що українці використовують зброю, яку ми їм надали, і не бачимо жодних ознак того, що ця зброя йде ще кудись, окрім як для боротьби проти росіян", - сказав він.

"Ми ніде не бачимо ознак того, що ця зброя була передана будь-кому, окрім ЗСУ", - наголосив речник Пентагону.

  • Станом на 14 липня було відомо, що у НАТО впевнені: Україна належним чином забезпечує збереженість та облік зброї, яку вона отримує від союзників у реалізації права на самооборону від російської агресії
  • 16 липня Пентагон заявив, що американські ракетні системи M142 HIMARS істотно впливають на перебіг бойових дій в Україні.

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зброя для України
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