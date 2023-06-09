Пентагон оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд, - Bloomberg
Пентагон оголосить про довгостроковий пакет з озброєнь для України на суму понад 2 мільярди доларів, до якого увійде велика кількість ракет для протиповітряної оборони
Про це повідомляє Bloomberg.
Очікується, що Пентагон оголосить про довгострокову угоду в п'ятницю. Гроші будуть використані в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки для закупівлі двох різних типів сучасних ракет ППО Patriot, а також пускових установок і ракет Hawk.
Окрім цього, як зазначає видання, однією з них є Pac-3 Patriot Advanced Capability Missile, вироблена корпорацією Lockheed Martin. Інша - Guidance Enhanced Missile, також відома, як GEM-T, розроблена компанією Raytheon Technologies Corp.
Згідно з описом, вона забезпечує поліпшену здатність вражати тактичні балістичні ракети, крилаті ракети або літаки противника на додаток до ракети PAC-3.
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