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Пентагон оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд, - Bloomberg

9 червня, 2023 п'ятниця
10:12
Війна з Росією Пентагон

Пентагон оголосить про довгостроковий пакет з озброєнь для України на суму понад 2 мільярди доларів, до якого увійде велика кількість ракет для протиповітряної оборони

Про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що Пентагон оголосить про довгострокову угоду в п'ятницю. Гроші будуть використані в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки для закупівлі двох різних типів сучасних ракет ППО Patriot, а також пускових установок і ракет Hawk.

Окрім цього, як зазначає видання, однією з них є Pac-3 Patriot Advanced Capability Missile, вироблена корпорацією Lockheed Martin. Інша - Guidance Enhanced Missile, також відома, як GEM-T, розроблена компанією Raytheon Technologies Corp.

Згідно з описом, вона забезпечує поліпшену здатність вражати тактичні балістичні ракети, крилаті ракети або літаки противника на додаток до ракети PAC-3.

  • 7 червня у Раді нацбезпеки США заявили, що мають достатньо фінансування, аби допомогти Україні, як на полі бою, так і з ліквідацією наслідків на ГЕС, у 1 жовтня.
  • 8 червня повідомлялося, що уряд Австрії надасть Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) один мільйон євро на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні.
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