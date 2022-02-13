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Пентагон відповів на звинувачення Росії у порушенні територіальних вод підводним човном

13 лютого, 2022 неділя
09:47
Світ підводний човен

Сполучені Штати заявили, що їхні підводні човни не проводили операцій у російських територіальних водах

Про це заявив речник Індо-Тихоокеанського командування США Кайл Райнес, повідомляє Reuters

За його словами, американські підводні човни не проводили операцій у російських територіальних водах.  

"Те, що Росія заявила про наші операції в її територіальних водах - неправда. Я не коментуватиму точне розташування наших підводних човнів, але ми літаємо, плаваємо і безпечно діємо в міжнародних водах", - запевнив Райнес. 

Таким чином, він відреагував на повідомлення Міноборони РФ, що російський військовий корабель змусив американський підводний човен залишити територіальні води РФ поблизу Курильських островів, де ВМФ Росії проводить навчання.

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Росія
Пентагон
підводний човен
Курильські острови
США
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