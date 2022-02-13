Пентагон відповів на звинувачення Росії у порушенні територіальних вод підводним човном

Про це заявив речник Індо-Тихоокеанського командування США Кайл Райнес, повідомляє Reuters.

За його словами, американські підводні човни не проводили операцій у російських територіальних водах.

"Те, що Росія заявила про наші операції в її територіальних водах - неправда. Я не коментуватиму точне розташування наших підводних човнів, але ми літаємо, плаваємо і безпечно діємо в міжнародних водах", - запевнив Райнес.

Таким чином, він відреагував на повідомлення Міноборони РФ, що російський військовий корабель змусив американський підводний човен залишити територіальні води РФ поблизу Курильських островів, де ВМФ Росії проводить навчання.

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