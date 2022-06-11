Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, очільник Пентагону відреагував на заяву міністра оборони Китаю Вей Фенхе, який заявив, що Пекін готовий розпочати війну, в разі проголошення незалежності Тайваню.

"КНР використовує все агресивніший підхід у тому, що стосується його територіальних претензій. Наша політика не змінилася. Але, на жаль, це не стосується Китаю. Ми зробимо все можливе, щоб упоратися з цією напругою, запобігти конфлікту і досягти миру та процвітання", - сказав Остін.

10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb