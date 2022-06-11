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Пентагон відреагував на погрози Китаю розпочати війну, в разі проголошення незалежності Тайваню

11 червня, 2022 субота
06:42
Світ Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв надалі підтримувати Тайвань на тлі агресивної риторики Китаю

Про це повідомляє Reuters.  

Таким чином, очільник Пентагону відреагував на заяву міністра оборони Китаю Вей Фенхе, який заявив, що Пекін готовий розпочати війну, в разі проголошення незалежності Тайваню. 

"КНР використовує все агресивніший підхід у тому, що стосується його територіальних претензій. Наша політика не змінилася. Але, на жаль, це не стосується Китаю. Ми зробимо все можливе, щоб упоратися з цією напругою, запобігти конфлікту і досягти миру та процвітання", - сказав Остін. 

  • 10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність. 

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Китай
Пентагон
Тайвань
КНР
США
Ллойд Остін
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