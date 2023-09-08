Пентагон заявив про певний прогрес контрнаступу ЗСУ

Про це під час брифінгу в Пентагоні заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

"Українці є надзвичайно ефективними на полі бою. Ми бачимо, як уже досягнуто певного прогресу в їхньому контрнаступі", - зауважила вона.

Сінгх відзначила відповідальний підхід ЗСУ в використанні касетних боєприпасів від США.

"З точки зору спостереження за тим, як вони (Сили оборони -ред.) використовують касетні боєприпаси та в яких місцях, ми вважаємо, що вони застосовують їх ефективно та відповідально", - підкреслила Сінгх.

Представниця Пентагону зауважила, що ЗСУ вміло користуються можливостями далекобійних ракет Storm Shadow та їхніх аналогів, наданих західними союзниками.