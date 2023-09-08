Пентагон заявив про певний прогрес контрнаступу ЗСУ
Міністерство оборони США вважає ефективними дії Сил оборони на полі бою та позитивно оцінює результати застосування ЗСУ західної зброї
Про це під час брифінгу в Пентагоні заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.
"Українці є надзвичайно ефективними на полі бою. Ми бачимо, як уже досягнуто певного прогресу в їхньому контрнаступі", - зауважила вона.
Сінгх відзначила відповідальний підхід ЗСУ в використанні касетних боєприпасів від США.
"З точки зору спостереження за тим, як вони (Сили оборони -ред.) використовують касетні боєприпаси та в яких місцях, ми вважаємо, що вони застосовують їх ефективно та відповідально", - підкреслила Сінгх.
Представниця Пентагону зауважила, що ЗСУ вміло користуються можливостями далекобійних ракет Storm Shadow та їхніх аналогів, наданих західними союзниками.
- Нагадаємо, у середу, 6 вересня, з офіційним візитом у Києві перебував держсекретар США Ентоні Блінкен.
- Того ж дня США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги Україні – цього разу в нього увійдуть зокрема боєприпаси зі збідненим ураном.
- Також держсекретар Ентоні Блінкен в Києві оголосив, що США виділили для допомоги Україні понад $1 млрд.
- 7 вересня Сполучені Штати оголосили ще два пакети військової допомоги.
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