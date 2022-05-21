Перед Давоським форумом антикапіталісти влаштували демонстрації: поліція застосувала газ та гумові кулі
У Цюріху напередодні початку Всесвітнього економічного форуму в Давосі антикапіталісти влаштували протест проти нього
Про це повідомляє Reuters.
Демонстранти належали до організації Smash WEF, яка щороку протестує проти проведення економічного форуму. Цьогоріч вони йшли з банерами "разом проти кризи, держави та капіталізму".
Протест завершився сутичками десятків антикапіталістів із поліцією. Щоб зупинити марш, правоохоронці застосували перцевий газ та гумові кулі.
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23 травня президент України Володимир Зеленський виступить під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
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