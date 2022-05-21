Про це повідомляє Reuters.

Демонстранти належали до організації Smash WEF, яка щороку протестує проти проведення економічного форуму. Цьогоріч вони йшли з банерами "разом проти кризи, держави та капіталізму".

Протест завершився сутичками десятків антикапіталістів із поліцією. Щоб зупинити марш, правоохоронці застосували перцевий газ та гумові кулі.

23 травня президент України Володимир Зеленський виступить під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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