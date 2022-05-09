Перед фронтом військовий повинен пройти як мінімум 2-місячне навчання, зараз не всі воїни володіють необхідними знаннями, — військовий медик

"Передаю своїм колегам депутатам, аби вони ініціювали закон, згідно з яким воїни не мають права вийти на фронт без попереднього 2-місячного навчання", – сказав Фірсов в етері Еспресо.



Боєць додав, військові повинні добре володіти усіма необхідними знаннями перед виходом на передову, зокрема починаючи від каналів зв’язку, роботи зі зброєю, в тому числі й медичних вмінь.

"По всій Україні варто відкрити військові навчальні центри та навчати як і бійців, так і цивільне населення. Це надзвичайно важливо", – наголосив Фірсов.



Також воїн наголосив, що зокрема медичних навичок найбільше бракує на фронті.

"Потреба фронту в першу чергу в самих лікарях. Навіть мені довелось вивчитись на тактичного лікаря, аби надавати допомогу на передовій, в прифронтових містах лікарів практично не залишилось. В тому числі військові мають також вчитись на тактичних лікарів, помагати побратимам і безпосередньо цивільним", – вважає Фірсов.

У лікарнях України окупанти нищать обладнання, змушують медиків лікувати росіян і не дозволяють їм евакуюватися. Унаслідок того українці не можуть отримати медичну допомогу