Перед фронтом військовий повинен пройти як мінімум 2-місячне навчання, зараз не всі воїни володіють необхідними знаннями, — військовий медик
Боєць ТрО Єгор Фірсов наголосив, що військовим на передовій дуже бракує відповідних знань
"Передаю своїм колегам депутатам, аби вони ініціювали закон, згідно з яким воїни не мають права вийти на фронт без попереднього 2-місячного навчання", – сказав Фірсов в етері Еспресо.
Боєць додав, військові повинні добре володіти усіма необхідними знаннями перед виходом на передову, зокрема починаючи від каналів зв’язку, роботи зі зброєю, в тому числі й медичних вмінь.
"По всій Україні варто відкрити військові навчальні центри та навчати як і бійців, так і цивільне населення. Це надзвичайно важливо", – наголосив Фірсов.
Також воїн наголосив, що зокрема медичних навичок найбільше бракує на фронті.
"Потреба фронту в першу чергу в самих лікарях. Навіть мені довелось вивчитись на тактичного лікаря, аби надавати допомогу на передовій, в прифронтових містах лікарів практично не залишилось. В тому числі військові мають також вчитись на тактичних лікарів, помагати побратимам і безпосередньо цивільним", – вважає Фірсов.
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