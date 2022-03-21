Перед переходом на загальнонаціональний марафон "Еспресо" був у топ-15 каналів України за переглядами

Про це свідчать дані телепанелі, які належать ТОВ "ІТК"; дослідник ТОВ "АСНільсен Юкрейн"; моніторинг ТОВ "Комунікаційний альянс".

"Еспресо" посів 13 місце серед усіх каналів України за переглядами.

19 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ №152/2022, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану".









Телеканал "Еспресо" висловив свою позицію та заявив про готовність виконання законних вимог влади та указу президента та рішення Ради національної безпеки та оборони України.

Наш телеканал займає виняткову проукраїнську та патріотичну позицію. Тож очікуємо відповіді від Нацради щодо достатнього обсягу часу для трансляції програм "Еспресо" на єдиній платформі – для впровадження скоординованої державницької інформаційної політики; а також визначення уповноважених осіб для реалізації указу президента Володимира Зеленського, з якими телеканали мають координуватися щодо виконання указу.

Також чекаємо на пропозиції слотів, за мовлення яких відповідатиме наш телеканал, та вбачаємо за необхідне долучити творчий колектив телеканалу до формування інформаційного продукту.

Як відомо, указ президента не передбачає можливість позбавлення журналістів на професію, а отже, залишає за ними право на роботу та виготовлення власного інформаційного продукту”.

Дякуємо, що залишаєтесь з "Еспресо". Ми працюємо для вас та розповідаємо про найважливіші події з життя нашої країни.



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