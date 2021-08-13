Перед візитом до України Меркель відвідає Росію

Про це повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає DW.



У Москві заплановані перемовини Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним.



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Зайберт заявив, що деталі візитів до Москви та Києва будуть оприлюднені наступного тижня.



Кремль підтвердив візит та зазначив, що йтиметься про відносини між країнами та міжнародні питання.



У Офісі президента України раніше назвали теми перемовин Меркель та Зеленського: безпека та двосторонні відносини



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