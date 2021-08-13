Перед візитом до України Меркель відвідає Росію
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель здійснить візит до Москви 20 серпня
Про це повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає DW.
У Москві заплановані перемовини Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним.
Читайте також: Меркель планує візит до України на 22 серпня
Зайберт заявив, що деталі візитів до Москви та Києва будуть оприлюднені наступного тижня.
Кремль підтвердив візит та зазначив, що йтиметься про відносини між країнами та міжнародні питання.
У Офісі президента України раніше назвали теми перемовин Меркель та Зеленського: безпека та двосторонні відносини
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.86
-
EUR
Купівля 31.21Продаж 31.59
- Актуальне
- Важливе