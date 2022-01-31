Передавав дані про дислокацію військових та техніки у Харкові: прокуратура повідомила про підозру поплічнику "кураторів" ФСБ Росії
Донецька обласна прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який систематично збирав та передавав представникам спецслужб РФ фото та відеоматеріали щодо дислокації військової техніки і особового складу на території Харкова
Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури у Facebook.
"З квітня 2020 року чоловік, будучи поплічником бойовиків, систематично збирав та передавав представникам іноземних спецслужб РФ фото та відеоматеріали щодо місця дислокації військової техніки і особового складу на території м. Харкова. Крім того, зловмисник таємно повідомляв про оперативну обстановку поблизу штабу Національної гвардії України через один з месенджерів", - заявили у прокуратурі.
Виконуючи завдання "кураторів" ФСБ РФ, чоловік отримав документи із закритих дослідницьких програм в оборонній сфері одного із інститутів Харкова, після чого його затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Прокуратура вирішує питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- Нагадаємо, на кордоні з окупованим Кримом затримали українця, який перевозив боєприпаси.
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