Передавав дані про дислокацію військових та техніки у Харкові: прокуратура повідомила про підозру поплічнику "кураторів" ФСБ Росії

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури у Facebook.



"З квітня 2020 року чоловік, будучи поплічником бойовиків, систематично збирав та передавав представникам іноземних спецслужб РФ фото та відеоматеріали щодо місця дислокації військової техніки і особового складу на території м. Харкова. Крім того, зловмисник таємно повідомляв про оперативну обстановку поблизу штабу Національної гвардії України через один з месенджерів", - заявили у прокуратурі.



Виконуючи завдання "кураторів" ФСБ РФ, чоловік отримав документи із закритих дослідницьких програм в оборонній сфері одного із інститутів Харкова, після чого його затримали у порядку ст. 208 КПК України.



Прокуратура вирішує питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на кордоні з окупованим Кримом затримали українця, який перевозив боєприпаси.