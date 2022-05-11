Передавав дані про українське військо працівнику російської ФСБ: на Харківщині повідомили про підозру поліцейському
На Харківщині оголосили підозру поліцейському, який повідомляв про ЗСУ працівникам ФСБ і коригував ворожий вогонь
Про це Офіс генпрокурора повідомив у телеграмі.
"За даними слідства, 24 лютого 2022 року харківський поліцейський отримав в телефонному режимі від кадрового співробітника Управління ФСБ РФ завдання щодо отримання розвідувальних даних стосовно місць дислокації і переміщення підрозділів ЗСУ, а також правоохоронних органів у Харкові та області. Виконуючи вороже завдання, підозрюваний фотографував об‘єкти інфраструктури, органи влади і правопорядку міста та області, які згодом потрапляли під обстріл російських окупантів", - зазначили у відомстві.
В автівці поліцейського знайшли корпуси та запали до гранат.
Чоловіку оголосили підозру в держзраді під час воєнного стану та зберіганні боєприпасів без дозволу. Йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.
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