Про це Офіс генпрокурора повідомив у телеграмі.

"За даними слідства, 24 лютого 2022 року харківський поліцейський отримав в телефонному режимі від кадрового співробітника Управління ФСБ РФ завдання щодо отримання розвідувальних даних стосовно місць дислокації і переміщення підрозділів ЗСУ, а також правоохоронних органів у Харкові та області. Виконуючи вороже завдання, підозрюваний фотографував об‘єкти інфраструктури, органи влади і правопорядку міста та області, які згодом потрапляли під обстріл російських окупантів", - зазначили у відомстві.

В автівці поліцейського знайшли корпуси та запали до гранат.

Чоловіку оголосили підозру в держзраді під час воєнного стану та зберіганні боєприпасів без дозволу. Йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

11 травня підозру оголосили мешканцю Донеччини, який воював за "ДНР" на Сумщині.

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