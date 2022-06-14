Передавав окупантам конфіденційну інформацію: заступника гендиректора лікарні з Херсонщини підозрюють у держзраді
Заступнику генерального директора з медичної частини Херсонської обласної дитячої лікарні повідомлено про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану
Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.Підозрюваний сприяв ворогу в отриманні інформації про співробітників поліції Херсонщини.
"За даними слідства, на початку березня підозрюваний, виконуючи обов’язки директора закладу охорони здоров’я, добровільно погодився на співпрацю зі співробітниками спецслужб РФ та представниками окупаційної влади країни-агресора. З власної ініціативи він повідомив представникам країни-агресора, що в архів дитячої лікарні передана на зберігання медична документація з картками та особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції в Херсонській області. Після цього окупанти отримали доступ до конфіденційної інформації про співробітників поліції регіону", – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
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