Передислокації росіян з нашого напрямку на Південь України не відчувається, - речник Східного угрупування військ Череватий
Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив, що на Сході України ворог намагається продовжувати вести штурмові дїі
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Американський Інститут вивчення війни та Міністерство оборони Великої Британії повідомляють, що зі Сходу України росіяни перекидають підрозділи на тимчасово окуповані території Херсонщини та Запоріжжя. Проте по інтенсивності бойових дій ми цього не відчуваємо. Окупанти постійно намагаються вести штурмові дії", - розповів Череватий
Речник Східного угрупування військ переконаний, що успіхи Збройних сил України є результатом героїзму наших військових.
"Найближча перспектива покаже настільки ворог серйозно перекидає сили з нашого напрямку на Південь України. Поки що всі наші досягнення на фронтах є результатом героїзму українських військових", - додав він.
- 1 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни здійснюють перегрупування військ на Запорізькому напрямку.
- 1 серпня у міноборони Британії повідомили, що Росія вимушена перекидати війська з Донбасу, аби втримати окуповані території на Півдні України
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