Переговори США з РФ дають Україні паузу, щоб посилити єдність у державі та збройні сили, - експосол у США Чалий
Колишній посол України в США Валерій Чалий, що нова агресія Росії проти України буде.
Про це він заявив у ток-шоу "Говорить Великий Львів".
"Я прогнозував, що ці переговори не призведуть ні до чого. Добрий результат, що Захід не прийняв ультиматум Путіна. Це результат, який призведе до продовження нагнітання подій з боку Росії. Те, що вони не прийняли шантаж і таку нахабну лінію Кремля - це вже результат позитивний. Ці переговори дають нам паузу, коли треба підсилювати єдність всередині країні, інституційну спроможність, армію, авіацію і флот", - сказав Чалий.
Він зауважив, серед 99 млрд грн на Збройні сили, США дають нам 20 з них.
"А одна система Patriot, для того, щоб прикрити частину лінії зіткнення, вона коштує 1 млрд доларів (27,8 млрд грн). Ми не можемо робити так, як зробила Фінляндія, яка купила на 8 млрд доларів винищувачі F-35. Ми маємо зараз, в ці дні, підвищити захист і це нагальна потреба", - додав експосол.
Чалий спрогнозував, що удар Росії по Україні буде.
"Це не буде масштабне вторгнення 100 тис. армії. Вони не протримаються, їх тут з кожного сараю повиганяють. Вони можуть вдарити кібератаками по критичній інфраструктурі, використати геополітичну - енергетичну зброю, можуть скористатись дестабілізацією в певних регіонах. Загроза нікуди не зникла. Для нас результат - поки дипломати говорять, гармати мовчать, треба ці гармати готувати. Тоді буде мир. А якщо будеш слабким, запросиш агресора і буде війна", - підсумував дипломат.
- Як повідомлялося раніше, 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі. За словами генсека Альянсу, між Росією та НАТО залишилися серйозні розбіжності щодо України, які буде складно подолати. Також він заявив, що є ризик нового конфлікту в Європі, й наголосив на важливості діалогу з РФ.
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