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Переговори США з РФ щодо безпеки можливі у січні, зустріч Байдена і Путіна поки не планують, - Держдеп

22 грудня, 2021 середа
09:55
Світ РФ та США

У Держдепі США заявили, що переговори з РФ щодо пропозицій Росії з питань безпеки можуть відбутися на початку 2022 року, а зустріч президентів США й РФ Джо Байдена й Володимира Путіна поки не проводитимуть

Про це пише Радіо Свобода.

"Ми ухвалимо рішення про дату разом з Росією, і ми віримо, що це відбудеться в січні", - сказала помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід 

Перед цим президент РФ Володимир Путін висловив сподввання на конструктивні переговори між США та ЄС щодо порушених російською стороною безпекових питань, зокрема застереження Росії стосовно входження України до НАТО.

Він заявив, що якщо Захід продовжить свою "очевидно агресивну позицію", РФ уживатиме "відповідних військово-технічних заходів у відповідь".

"Росія буде жорстко реагувати на недружні кроки", - додав Володимир Путін, коментуючи можливе постачання зброї Україні.

Водночас Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що нових переговорів між президентами США й РФ Джо Байденом і Володимиром Путіним поки не заплановано.

"Я вважаю, що ми маємо побачити, чи, в першу чергу, є дипломатичний прогрес. Ми також хочемо побачити деескалацію з боку Росії, відведення сил від кордону з Україною, зняття напруги. За таких обставин набагато доречніше вести розмову, ніж коли відбувається ескалація", - зазначив він.

За словами Ентоні Блінкена, Джо Байден дав змогу російській стороні зрозуміти, що дипломатія - "значно кращий шлях". Він додав, що США й РФ готові вести переговори через різні канали, і на початку 2022 року стане зрозуміло, чи усунуть сторони розбіжності в дипломатичний спосіб.

"У всьому цьому ми перебуваємо в абсолютній солідарності, координації, консультаціях із союзниками і партнерами. Ми нічого не робимо щодо них без них. Все це робиться разом. І ми побачимо, в якому напрямку піде президент Путін", - зазначив Держсекретар США.

  • Нагадаємо, Держдеп США звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу в брехні щодо підготовки американцями провокації на Донеччині.

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переговори
РФ
Держдеп США
Володимир Путiн
США
Ентоні Блінкен
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