Перехід України з кирилиці на латиницю повинен мати більше аргументів, ніж відсторонення від РФ, - Інститут нацпам'яті
В Українському інституті національної пам'яті заявили, що перехід України з кирилиці на латиницю є дискусійним питанням і воно має базуватися на потужнішій аргументації, аніж відсторонення від Росії
Про це заявив директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович в коментарі РБК-Україна.
Він зазначив, що заява секретаря РНБО Олексія Данілова про необхідність відмови від кирилиці могла бути провокацією.
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"Росія завжди в країнах, які вона вважає своєю зоною впливу, дуже болісно реагувала на заклики змінити кирилицю на латиницю. Ми бачили як проросійські партії і групи відреагували на заяву Данілова. Чи була це з його боку провокація? Я не виключаю, що таким чином наш секретар РНБО промацав ворожі настрої", - наголосив Дробович.
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Також він зауважи, що при цьому його приватна думка щодо переходу на латиницю - що це дуже дискусійне питання.
"Тому що кириличний світ - це специфічна культурна спадщина, вона дійсно глибоко вкорінена в нашу історію і культуру. Відмова від цього повинна мати куди більшу аргументацію, ніж відсторонення від Росії. У нас дуже багато спадщини, яку Росія собі привласнила, і на підставі того, що вони більш активно піарять вкрадене у інших країн - не варто від цього відмовлятися", - додав Дробович.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні для захисту від Росії треба перейти на латинку.
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