Телефонну розмову російського солдата з дружиною опублікувала СБУ у телеграмі.

"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас ещё линия. Туда тоже не вернёшься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят", – бідкається окупант.

Він скаржиться своїй дружині, що "за документами" він взагалі не повинен бути на війні – бо ж за планом зараз має бути на навчаннях. "Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на обучении!", – пояснює російський солдат.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що в тимчасово окупованому Херсоні росіяни вже готуються до втечі та вивозять награбоване