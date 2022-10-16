Перехоплення СБУ: "російських зеків розстрілюють мобілізовані новачки, а тих – регулярні війська"
Російський окупант у перехопленій СБУ розмові бідкається, що з фронту втекти нереально - свої пристрелять
Телефонну розмову російського солдата з дружиною опублікувала СБУ у телеграмі.
"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас ещё линия. Туда тоже не вернёшься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят", – бідкається окупант.
Він скаржиться своїй дружині, що "за документами" він взагалі не повинен бути на війні – бо ж за планом зараз має бути на навчаннях. "Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на обучении!", – пояснює російський солдат.
- Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що в тимчасово окупованому Херсоні росіяни вже готуються до втечі та вивозять награбоване
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.47
- Актуальне
- Важливе