Окупанти вивозять з Херсону награбоване й готуються до втечі, - Подоляк

Про це Подоляк написав у Twitter

"Путін очікує, що російські військові вгризатимуться в Херсон зубами, щоб вождь міг "зберегти обличчя". Але вони зайняті: ділять і вивозять награбоване в очікуванні втечі. Так буває: коли мародерство стає частиною системи, для дисципліни та бойового духу не залишається місця", - розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

12 жовтня начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич розповів, що на території Херсонської області нині звільнили вже 75 населених пунктів від російської армії

13 жовтня британська розвідка повідомляла, що ЗСУ продовжують наступ на Херсонщині, російські військові відступили приблизно на 20 км на північ від Херсонського сектора й намагаються закріпити нову лінію фронту.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву", вважає, що звільнення Херсона без вирішення проблематики Берислава та Снігурівки неможливе.

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