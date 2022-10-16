Окупанти вивозять з Херсону награбоване й готуються до втечі, - Подоляк
Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що в тимчасово окупованому Херсоні росіяни вже готуються до втечі та вивозять награбоване
Про це Подоляк написав у Twitter
"Путін очікує, що російські військові вгризатимуться в Херсон зубами, щоб вождь міг "зберегти обличчя". Але вони зайняті: ділять і вивозять награбоване в очікуванні втечі. Так буває: коли мародерство стає частиною системи, для дисципліни та бойового духу не залишається місця", - розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.
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