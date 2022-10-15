Звільнення Херсона - це тривала поетапна операція, - військовий експерт Коваленко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я не знаю, яка була зроблена аналітика, щоб прийти до висновків про визволення Херсона за тиждень, бо це буде більш тривала операція. Якщо ми подивимося взагалі, як відбувається деокупація правобережної частини Херсонщини, то вона йде покроково, етап за етапом. Фактично операція почалася з кінця травня – перші числа червня і спочатку було звільнення Посад-Покровського, а потім був етап збільшення нашого плацдарму на лівому березі річки Інгулець", - зазначив військовий експерт.

Олександр Коваленко нагадав, що наступним етапом було звільнення Високопілля, а далі розширення плацдарму північної та північно-східної локації, а коли був звільнений Давидів Брід, потім Дудчани, тоді сформувалася локація великого плацдарму для контрнаступу.

"Подальший етап – це Берислав, але звільнення Херсону без вирішення проблематики Берислава та Снігурівки неможливе. Рух з напрямку Посад-Покровського буде недостатньо ефективним, тому поетапно будуть створені умови, щоб з трьох напрямків можливо було здійснювати контрнаступальні дії до Херсона. Відповідно, це не можна зробити за тиждень, розуміючи, що там є велике скупчення сил та засобів російських окупантів, а також існування якоїсь їхньої лінії оборони", - пояснив Коваленко.

12 жовтня начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич розповів, що на території Херсонської області нині звільнили вже 75 населених пунктів від російської армії

13 жовтня британська розвідка повідомляла, що ЗСУ продовжують наступ на Херсонщині, російські військові відступили приблизно на 20 км на північ від Херсонського сектора й намагаються закріпити нову лінію фронту

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