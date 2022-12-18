Про це повідомило видання Spiegel.

Стало відомо, що Бербок заявила, що не бачить надії на призупинення бойових дій у війні РФ проти України на свята та ніяких ознак того, що Росія збирається відступити.

Вона зазначила, що не вважає виходом перемир’я на умовах Кремля, тому що це "не припинило б жахіття для українського народу, а навпаки".

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Зокрема Бербок наголосила, що у найгіршому становищі перебувають люди на окупованих територіях.

"Щоденно вони живуть у страху, що їх можуть викрасти, катувати й вбити російські окупаційні війська", - зазначила глава МЗС, нагадавши також, що на тому боці лінії фронту також проблеми з доступом до базових комунальних послуг і туди не потрапляє міжнародна гуманітарна допомога.

"Цю війну почав ніхто інший як Путін, і якщо Путін захоче, війна може закінчитися хоч завтра", - зазначила глава МЗС Німеччини.

17 грудня стало відомо, що у Німеччині вважають, що Гаага може провести розслідування щодо Путіна.

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