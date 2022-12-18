Перемир’я на умовах Росії не покращить становище українців, - глава МЗС Німеччини Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не бачить надії на припинення війни в Україні найближчим часом та наголошує, що перемир'я на умовах РФ не покращить ситуацію для українців
Про це повідомило видання Spiegel.
Стало відомо, що Бербок заявила, що не бачить надії на призупинення бойових дій у війні РФ проти України на свята та ніяких ознак того, що Росія збирається відступити.
Вона зазначила, що не вважає виходом перемир’я на умовах Кремля, тому що це "не припинило б жахіття для українського народу, а навпаки".
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Зокрема Бербок наголосила, що у найгіршому становищі перебувають люди на окупованих територіях.
"Щоденно вони живуть у страху, що їх можуть викрасти, катувати й вбити російські окупаційні війська", - зазначила глава МЗС, нагадавши також, що на тому боці лінії фронту також проблеми з доступом до базових комунальних послуг і туди не потрапляє міжнародна гуманітарна допомога.
"Цю війну почав ніхто інший як Путін, і якщо Путін захоче, війна може закінчитися хоч завтра", - зазначила глава МЗС Німеччини.
- 17 грудня стало відомо, що у Німеччині вважають, що Гаага може провести розслідування щодо Путіна.
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