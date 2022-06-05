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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Перемога України означатиме кінець для путінського режиму, - британський політолог Кузьо
Ексклюзив

Перемога України означатиме кінець для путінського режиму, - британський політолог Кузьо

5 червня, 2022 неділя
10:34
війна з Росією путін

Британський та канадський політолог Тарас Кузьо вважає, що Путін буде йти до кінця, оскільки перемога України у війні проти Росії означатиме кінець для його режиму

Таку думку він вислови в етері телеканалу "Еспресо".

"Для мене особисто, найгірша країна в питанні підтримки України є Франція. Коли Макрон говорить всякі дурниці про те, що не потрібно принижувати Росію, то це виглядає ганебно. У Франції немає людей та опозиції, які б критикували Макрона за таку позицію. До прикладу, в Німеччині є люди, які критикують дії свого уряду щодо політики підтримки України. Канцлер Олаф Шольц можливо і хотів би підписати якусь мирову угоду з Путіним, але йому не дозволять цього зробити", - додав Кузьо

Політолог також зауважив, що сценаріїв російсько-української війни може бути багато. За словами Кузьо, перемога України означатиме крах путінського режиму.

"Ми не можемо передбачити, коли закінчиться ця війна. На це впливає багато факторів. Деякі експерти говорять про те, що санкції почнуть впливати на Росію вже у вересні. Також слід врахувати, що Україні зараз важливіше звільнити південні області від окупації. Слід пам’ятати, що перемога України означатиме кінець для путінського режиму. Путін не може залишитись при владі, коли Україна переможе у цій війні. І маю сумніви, що російська армія здатна витримати натиск ЗСУ. На мою думку, російська армія не зможе вести бойові дії до кінця року. Війна завершиться раніше, оскільки стан російської армії дуже поганий", - додав Кузьо.

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