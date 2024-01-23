Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Перемога України Переможні новини 690-го дня війни: знешкодження рідкісної цілі біля Мар’їнки, у Криму замайорів синьо-жовтий прапор, а український фільм номінований на Оскар-2024
Огляд

Переможні новини 690-го дня війни: знешкодження рідкісної цілі біля Мар’їнки, у Криму замайорів синьо-жовтий прапор, а український фільм номінований на Оскар-2024

Зіновія Воронович
23 січня, 2024 вiвторок
20:00
Перемога України переможні новини

Неподалік Мар'їнки захисники знизили найсучасніший російський панцирник, у Криму партизани розгорнули синьо-жовтий прапор, а український документальний фільм номінований на Оскар

Біля Мар’їнки знищили рідкісний ворожий танк

Українські захисники з ПТРК Javelin поцілили у рідкісний ворожий танк Т-90С. Техніку вдалося знешкодити, а екіпаж покинув свою машину. Про це повідомляє "Військовий кур’єр".

Головна відмінність цієї моделі найсучаснішого російського панцирника – це нова башта, що оснащується вдосконаленою системою управління вогнем, автоматом заряджання і гарматою, а також додатковим дистанційно керованим кулеметним озброєнням і захистом.

Знищений під Мар’їнкою Т-90С – лише восьмий танк цієї моделі, який вдалось знищити в Україні.

Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на Оскар

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова номінований на "Оскар-2024" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Найпрестижніша премія в кінематографі США оголосила остаточні списки номінантів. Українська стрічка "20 днів у Маріуполі"  потрапила до номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Це вдруге в історії український фільм опинився серед номінантів на "Оскар". 

Документальний фільм очевидця Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" розповідає про жорстоку облогу українського портового міста російською злочинною армією з лютого по травень 2022 року, в результаті якої загинуло понад 20 тис. людей. 

Партизани розгорнули український прапор на горі у Криму

Українські партизани підняли прапор на кримській горі Пахкал-Кая, яку росіяни називають Лисий Іван. Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Фото: Телеграм-канал "Жовта стрічка


"Такі акції — дуже сильний елемент гібридної війни. Елемент впливу як на ворога, так і на віру тих громадян, які чекають на прибуття Сил оборони, перебувають на тимчасово окупованій території. Це справді дуже важко – бути в окупації з проукраїнськими переконаннями", – наголосила Наталія Гуменюк.

На її думку, такі акції підтримки одне одного та впливу на морально-психологічний стан ворога дуже важливі. Тож російські військові почуваються у Криму уже не так впевнено, як раніше. Зокрема, завдяки точковим ударам ЗСУ по стратегічно важливих для них об’єктах.

Хакери зламали центр космічної метеорології Росії

Хакерське об’єднання "BO Team" паралізувало роботу комп’ютерів та знищило масив даних російського центру космічної метеорології "Планета", яке забезпечувало Росгідромет, а також генштаб РФ та служби МНС РФ супутниковими знімками. 

Як повідомляє Інформаційний спротив, непомітно отримавши первинний доступ до двох серверів "Планети", хакери атакували всі її пристрої та сервіси, у результаті чого було знищено безпрецедентний за масштабами для такого роду акцій масив інформації – сумарно близько 2 петабайт (приблизно 2 млн гігабайтів) даних. Також було паралізовано роботу суперкомп’ютерів  з файловою системою LUSTRE, орієнтовна вартість якого сягає 350 тисяч доларів.

Загалом хакери знищили понад 280 серверів, задіяних у загальній мережі. За оцінкою кількох незалежних іноземних профільних експертів, загальна вартість втраченої інформації, враховуючи її унікальність, тривалий час збору та узагальнення, може становити мінімум понад 10 млн доларів. 

Хакери зазначили, що навіть часткове відновлення знищених даних неможливе. Таким чином, десятки стратегічних кампаній, які працюють на оборонку країни-агресора і відіграють ключову роль у підтримці російських військ, досить тривалий час залишатимуться без критично важливої інформації та сервісі

Теги:
Статті
Новини
Кіно
Війна з Росією
Оскар
Крим
Маріуполь
ЗСУ
окуповані території
Мар’їнка
Військові новини
хакерські атаки
втрати окупантів
Читайте також:
Карта бойових дій Авдіївка
23 січня, 2024 вiвторок
"Ворог не гуляє Авдіївкою, ситуація контрольована": начальник МВА Барабаш
На фото: Катерина Соляр
22 січня, 2024 понедiлок
Подруга журналіста Печія, який утік з України, прокоментувала вчинок колеги
Ігор Терехов
23 січня, 2024 вiвторок
Нічна атака по Харкову: пошкоджено житловий будинок
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.45
    Купівля 37.45
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
23 січня
20:14
антидрон КВЕРТУС AD COUNTER FPV
Глушить FPV-дрони: Федоров розповів про українську розробку окопного РЕБ
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Фіцо і панславізм
19:58
Роберт Фіцо
Фіцо після ракетного удару по Києву заявив, що в столиці України "немає війни і абсолютно нормальне життя"
19:56
електроенергія, шахеди
Росія запустила "шахеди" зі східного напрямку. Ситуація ввечері 23 січня
19:41
фейк
Міноборони РФ запустило фейк про ліквідацію французьких "найманців" у Харкові
19:28
OPINION
Віталій Портников
Кірбі: критичні місяці для України. Колонка Віталія Портникова
19:25
Годинник Судного дня не переводитимуть у 2024 році: стрілка показує 90 секунд до опівночі
19:20
Оновлено
Київ, обстріл
РФ вранці вдарила ракетами по Україні: кількість загиблих зросла до 9 людей
19:08
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:59
війна з росією днр гуманітарна допомога
Викинули на звалище і загорнули бульдозером: у РФ виник скандал з гумдопомогою для "ДНР"
18:59
На фото: Книга "Ворожі архіви. Радянські протиповстанські операції та Український націоналістичний рух"
Асоціація бібліотек США назвала книгу Вʼятровича та Луцюка про ОУН та УПА "найкращим історичним матеріалом" 2022-2023 років
18:50
"Карпати", Мирон Маркевич
Повинні грати проти "Валенсії" та "Вільярреалу": Маркевич поскаржився, що "Карпати" досі не отримали дозвіл виїхати в Іспанію
18:40
Служба безпеки України
Україною через email-розсилку шириться нова російська ІПСО, - СБУ
18:29
Фейк, Росія
"У США вважають, що війна в Україні закінчиться на умовах РФ": пропаганда просуває новий фейк
18:24
На фото: Макс Мартін
Макс Мартін побив рекорд серед продюсерів, найбільше його пісень стали лідерами Billboard Hot 100
18:24
військові журналісти
РФ утримує в полоні щонайменше 26 українських журналістів, - нардеп Юрчишин
18:24
Оновлено
збита ракета, Київ 9 травня
Росія вдруге за день атакувала Україну ракетами: на Дніпропетровщині знищено ворожу Х-59
18:19
Покер
Прокуратура викрила підпільну мережу азартних ігор, яка діяла під виглядом "Клубу спортивного покеру"
18:07
Горілка "Путінка"
У РФ другий рік поспіль зафіксовано рекордне споживання горілки
18:05
OPINION
Василь Зима
Мета Путіна — довести, що ми нездатні
17:56
Радослав Сікорський
Треба готуватися: голова МЗС Польщі Сікорський про погрози Путіна почати війну з НАТО
17:56
модульна клініка
У прифронтовому Торецьку за підтримки ВООЗ встановили модульну клініку. Таких закладів уже 14 по Україні
17:54
Лого програми Великий Львів
“Говорить Великий Львів” повертається в ефір Еспресо: перший випуск вже в найближчий четвер
17:47
полонені окупанти
Уряд виділив 34 млн грн на ремонт табору для російських військовополонених, – Гончаренко
17:41
Голосування
На Дніпропетровщині депутати обрали нову назву для міста Новомосковськ
17:23
Російські військові
Росіяни на ТОТ сходу України використовують цивільні медзаклади для лікування поранених військових, - Спротив
17:14
Ексклюзив
обстріл, ППО
РФ знову використала крилаті ракети Х-101, які нещодавно були вироблені: Defence Express про ранкову повітряну атаку
17:11
На фото: Френк Фаріан
Помер засновник Boney M, автор хітів Daddy Cool та Rasputin Френк Фаріан
17:04
Ексклюзив
ЗСУ, мобілізація
"Жодних блокувань рахунків та заборони на користування майном не буде": нардеп Цимбалюк про електронний реєстр військовозобов'язаних
17:00
Megogo
У MEGOGO пояснили, чому під час футбольних матчів транслюють рекламу російського букмекера
16:57
Одещина УПЦ МП ПЦУ релігія суспільство
На Одещині громада УПЦ МП перейшла до ПЦУ разом зі священником
16:54
Ллойд Остін
Розпочалося 18-те засідання у форматі "Рамштайн": Остін закликав надавати більше допомоги Україні
16:47
Ексклюзив
апеляція на ухвалу суду про взяття Ігоря Мазепи під арешт
Апеляційний суд залишив бізнесмена Ігоря Мазепу під вартою, але зменшив суму застави
16:43
міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Чехія пропонує обмежити пересування російських дипломатів у ЄС
16:37
На фото: Керрі та Борис Джонсон
Дружина Бориса Джонсона показала фото британського експрем'єра з 6-місячним сином
16:35
Ексклюзив
Роберт Фіцо
"Фіцо дуже швидко змінить позицію": журналіст Сієрант нагадав про територіальні претензії Орбана до Словаччини
16:30
ракетний удар, Київ
Росіяни запустили нові фейки про роботу ППО у Києві та області
16:28
Росія, санкції проти Росії, аеропорти
У Росії через санкції авіаквитки подорожчали майже на 50%
16:11
РФ тричі за день прицільно вдарила по рятувальниках: є постраждалий
16:05
Лауреати Премії ВІдповідальності 2023
Найкращі історії відповідального партнерства: оголосили лауреатів Премії Відповідальності 2023
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV