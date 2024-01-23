Переможні новини 690-го дня війни: знешкодження рідкісної цілі біля Мар’їнки, у Криму замайорів синьо-жовтий прапор, а український фільм номінований на Оскар-2024

Біля Мар’їнки знищили рідкісний ворожий танк

Українські захисники з ПТРК Javelin поцілили у рідкісний ворожий танк Т-90С. Техніку вдалося знешкодити, а екіпаж покинув свою машину. Про це повідомляє "Військовий кур’єр".

Головна відмінність цієї моделі найсучаснішого російського панцирника – це нова башта, що оснащується вдосконаленою системою управління вогнем, автоматом заряджання і гарматою, а також додатковим дистанційно керованим кулеметним озброєнням і захистом.

Знищений під Мар’їнкою Т-90С – лише восьмий танк цієї моделі, який вдалось знищити в Україні.

Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на Оскар

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова номінований на "Оскар-2024" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Найпрестижніша премія в кінематографі США оголосила остаточні списки номінантів. Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" потрапила до номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Це вдруге в історії український фільм опинився серед номінантів на "Оскар".

Документальний фільм очевидця Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" розповідає про жорстоку облогу українського портового міста російською злочинною армією з лютого по травень 2022 року, в результаті якої загинуло понад 20 тис. людей.

Партизани розгорнули український прапор на горі у Криму

Українські партизани підняли прапор на кримській горі Пахкал-Кая, яку росіяни називають Лисий Іван. Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Фото: Телеграм-канал "Жовта стрічка



"Такі акції — дуже сильний елемент гібридної війни. Елемент впливу як на ворога, так і на віру тих громадян, які чекають на прибуття Сил оборони, перебувають на тимчасово окупованій території. Це справді дуже важко – бути в окупації з проукраїнськими переконаннями", – наголосила Наталія Гуменюк.

На її думку, такі акції підтримки одне одного та впливу на морально-психологічний стан ворога дуже важливі. Тож російські військові почуваються у Криму уже не так впевнено, як раніше. Зокрема, завдяки точковим ударам ЗСУ по стратегічно важливих для них об’єктах.

Хакери зламали центр космічної метеорології Росії

Хакерське об’єднання "BO Team" паралізувало роботу комп’ютерів та знищило масив даних російського центру космічної метеорології "Планета", яке забезпечувало Росгідромет, а також генштаб РФ та служби МНС РФ супутниковими знімками.

Як повідомляє Інформаційний спротив, непомітно отримавши первинний доступ до двох серверів "Планети", хакери атакували всі її пристрої та сервіси, у результаті чого було знищено безпрецедентний за масштабами для такого роду акцій масив інформації – сумарно близько 2 петабайт (приблизно 2 млн гігабайтів) даних. Також було паралізовано роботу суперкомп’ютерів з файловою системою LUSTRE, орієнтовна вартість якого сягає 350 тисяч доларів.

Загалом хакери знищили понад 280 серверів, задіяних у загальній мережі. За оцінкою кількох незалежних іноземних профільних експертів, загальна вартість втраченої інформації, враховуючи її унікальність, тривалий час збору та узагальнення, може становити мінімум понад 10 млн доларів.

Хакери зазначили, що навіть часткове відновлення знищених даних неможливе. Таким чином, десятки стратегічних кампаній, які працюють на оборонку країни-агресора і відіграють ключову роль у підтримці російських військ, досить тривалий час залишатимуться без критично важливої інформації та сервісі