Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Перемога України Переможні новини 694 дня війни: ГУР атакувало нафтовий термінал у РФ, а в Севастополі затонув корабель окупантів
Огляд

Переможні новини 694 дня війни: ГУР атакувало нафтовий термінал у РФ, а в Севастополі затонув корабель окупантів

Катерина Бенюк
18 січня, 2024 четвер
19:00
Перемога України Переможні новини

Українські партизани у Севастополі виявили затонулий корабель окупантів, а парламент Словаччини дозволив постачання зброї Україні

Парламент Словаччини дозволив експорт озброєння в Україну

Парламент Словаччини підтримав поправку, яка надає міністерству оборони країни повноваження схвалювати експорт озброєння, відкриваючи шлях для державних і приватних збройових компаній продовжувати військову підтримку України.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що це знаменує повний розворот влади країни від передвиборчої обіцянки прем’єра Роберта Фіцо "не надавати жодного патрона" Києву.

Атака БПЛА на Московську та Ленінградську області: ГУР атакувало нафтобазу

Про це пишуть "Українська правда""РБК-Україна" та "Суспільне" із посиланням на власні джерела.

"Це - операція ГУР із залученням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях. Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області - у зоні досяжності українських сил", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на запитання, чи це вперше українські безпілотники атакували Ленінградську область РФ, співрозмовник УП відповів: "Не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув".

Про уламки на нафтовий термінал писали російські ЗМІ ASTRA та SHOT.

Зазначається, що безпілотник нібито намагався атакувати нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Він ніс на собі близько 3 кг вибухівки. 

Попередньо, уламки дрона впали на відкритій території одного з елеваторних майданчиків порту між резервуарами з мазутом. Після падіння, дрон вибухнув, внаслідок чого почалася пожежа. Площа горіння становила 130 квадратних метрів.

Крім цього, у РФ підтвердили удар по Московській області.

В Севастополі затонув російський корабель, - "Атеш"

Українські партизани виявили у тимчасово окупованому Севастополі затонулий російський корабель типу "Тарантул". Попередньо, його уразили морськими дронами декілька тижнів тому.

Про це пише партизанський рух "Атеш".

"Агенти "Атеш" під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, ймовірно, його підбили декілька тижнів тому під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів.

Саме цей корабель був вкрадений окупантами у 2014 році. Він активно використовувався ними у бойових цілях.

Франція постачатиме Україні до 50 авіабомб щомісяця

Франція буде постачати Україні до 50 авіабомб щомісяця до кінця 2024 року. Також Київ отримає обіцяну кількість артилерійських боєприпасів.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає Le Figaro.

Зокрема чиновник заявив про збільшення постачань боєприпасів для артилерії до 3000 снарядів на місяць.

"У період із лютого 2022 року до кінця 2023 року Франція постачала в Україну 2000 снарядів на місяць, з січня - 3000 снарядів на місяць", - сказав він.

При цьому Лекорню не вважає, що росіяни перехопили ініціативу на фронті. На його думку, РФ не виграє війну проти України, адже успіхи російської армії обмежуються "двома кілометрами, погризеними тут і забраними назад".

Польща продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2025 року

Про це повідомляє радіо "Свобода".

В уряді країни повідомили, що йдеться про продовження дії посвідок на тимчасовий захист. Там вказали, що цей механізм, запущений імплементаційним рішенням Ради ЄС у березні 2022-го спочатку на один рік, було продовжено на наступний рік, до 4 березня 2025-го.

У Парижі понад 20 країн створили артилерійську коаліцію для допомоги Україні

Німеччина, Франція, США та ще понад 20 країн у четвер, 18 січня, створили в Парижі артилерійську коаліцію для надання допомоги Україні у відбитті російської агресії.

Про це пише "Голос України".

Ініціатива під керівництвом США і Франції, що складається з 23 країн, є частиною зусиль Контактної групи з оборони України ("Рамштайн"), яка об’єднує понад 50 союзників Києва.

У Міністерстві оборони Франції заявили, що "артилерійська коаліція" прагне об’єднати зусилля, щоб допомогти Україні мати артилерійські сили, які відповідають потребам її контрнаступу й її армії майбутнього, у короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Ініціатива також розглядається як ще один вирішальний крок у переході України від радянської до західної артилерії.

Авіація України завдала ударів по 5 районах зосередження ворога

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 5 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління російських окупантів.

Суспільство
Польща
Словаччина
Франція
Крим
Війна з Росією
безпілотник
ГУР
допомога Україні
Читайте також:
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв
17 січня, 2024 середа
Наєв закликав до евакуації жителів прикордонних районів півночі України
Крістоф Гойсген
17 січня, 2024 середа
Ексрадник Меркель сподівається, що Німеччина надасть Україні ракети Taurus щонайпізніше за місяць
ЗСУ, мобілізація
17 січня, 2024 середа
Законопроєкт про мобілізацію: омбудсмен перелічив три пункти, щодо яких є зауваження
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.78
    Купівля 37.78
    Продаж 38.39
  • EUR
    Купівля 41.15
    Продаж 42.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 січня
19:14
Аеропорт Львів зима
Україна працює над відновленням авіасполучення з двох міст, - заступник голови ОП Шурма
19:14
Пікассо
У підвалі Антверпена знайшли викрадені 14 років тому картини Шагала та Пікассо
19:12
Ексклюзив
Суд над керівниками компаній пов'язаних з Гринкевичем
Суд обирає запобіжні заходи керівникам компаній, повʼязаних з львівським бізнесменом Гринкевичем
18:59
Денис Монастирський
У Києві перейменували вулицю на честь загиблого очільника МВС Монастирського
18:51
Кевін (в центрі)
"Шахтар" купив за 15 млн євро бразильського футболіста
18:50
На фото: Ірина Горбачова
Путініст Михалков заступився перед Кремлем за акторку з Маріуполя Горбачову, яка підтримала війну
18:49
Ексклюзив
Міністерство освіти та науки України
Міносвіти не хоче чути студентів: ректор Таврійського університету розповів, що ВНЗ планують приєднати до Києво-Могилянської академії
18:28
Снаряди 155-мм США з М777
У Парижі понад 20 країн створили артилерійську коаліцію для допомоги Україні
18:05
Пресреліз
Лого Responsibility Award 2023
Премія Відповідальності 2023: лауреатам вручать унікальні статуетки, що символізують єдність
18:03
НАТО планує провести в лютому масштабні навчання за сценарієм нападу Росії на Альянс, – Bild
18:00
OPINION
Віктор Каспрук
Угорські медіа запопадливо відбілюють Путіна
18:00
Угорщина - ЄС
"Це не трагедія": в Угорщині не впевнені, чи досягнуть згоди з ЄС щодо допомоги Україні
17:56
Артем Прима
Біатлон: Українець перед ЧС показав найкращий результат сезону на етапі Кубка світу
17:51
Збір на потреби 141-ї бригади - піхоти й аеророзвідки
17:45
Євробачення 2023
Євробачення-2024: Україна стала головним фаворитом букмекерів
17:43
митрополит московської церкви в Естонії
Естонія позбавила права на проживання митрополита московської церкви: має виїхати до 6 лютого
17:17
bihus.info
Колишня співробітниця Bihus.Info звернулася в поліцію щодо незаконної відеозйомки, відкрито провадження
17:16
морська міна
Туреччина, Болгарія та Румунія можуть розпочати розмінування Чорного моря влітку, – посол Боднар
17:09
Ексклюзив
гривня
Нові правила мікрокредитування: президент Асоціації українських банків розповів про зниження ставки до 1% на день
17:08
Чарльз ІІІ
У короля Чарльза III виявили пухлину, він лягає до лікарні
17:04
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден погодився на поступки республіканцям, щоб розблокувати допомогу Україні, – WSJ
16:54
Кая Каллас
Прем'єрка Естонії може змінити Борреля на посаді головного дипломата ЄС, - Politico
16:51
Микола Азаров
Поширює пропаганду Кремля на російських ток-шоу: справу Азарова скерували до суду
16:49
Латвія
Латвія почала процес депортації майже 1 тис. громадян РФ
16:41
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:36
Олексій Данілов
Данілов про мобілізацію українців за кордоном: "Примусово це зробити не вийде"
16:32
Віктор Орбан
Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує шкідництво Угорщини й Орбана в ЄС та блокування допомоги Україні
16:20
тарифи на електроенергію, лічильник
Борги населення за електроенергію з початку великої війни зросли на 15 млрд грн: де заборгували найбільше
16:12
Ексклюзив
Карта. Бахмут_1701
Командир роти ударних БПЛА 92-ї ОШБ переконаний, що ворог не матиме тактичних успіхів на Бахмутському напрямку
16:11
На фото: Рі Кудан
Володарка найпрестижнішої літературної премії Японії визнала, що написала роман за допомогою ChatGPT
16:05
OPINION
Юрій Бутусов
За провокаціями проти журналістів стоять Володимир Петров та Олег Татаров
15:54
Україна-Польща
Польща продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2025 року
15:49
"Знищено цілий під'їзд": РФ вдарила по багатоповерхівці в Оріхові
15:49
російські окупанти
Окупанти напередодні виборів у РФ відправляють на ТОТ пропагандистів, - Спротив
15:47
Еліна Світоліна
Australian Open: Світоліна та Ястремська вийшли до третього кола
15:39
відбудований міст на Миколаївщині
На Миколаївщині відбудували міст, зруйнований під час російського вторгнення
15:36
Зеленський
Зеленський розповів Макрону, що Україна хотіла б отримати в наступному пакеті військової допомоги
15:20
Ексклюзив
Дмитро Медведєв
"Тішить Кремль": військовий експерт Ступак прокоментував заяву Медведєва щодо знищення України
14:54
Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на британський аналог "Оскара" BAFTA
14:52
PR
Samsung Unpacked 2024: лінійка Galaxy S24 знайомиться з ШІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV