Переможні новини 694 дня війни: ГУР атакувало нафтовий термінал у РФ, а в Севастополі затонув корабель окупантів

Парламент Словаччини дозволив експорт озброєння в Україну

Парламент Словаччини підтримав поправку, яка надає міністерству оборони країни повноваження схвалювати експорт озброєння, відкриваючи шлях для державних і приватних збройових компаній продовжувати військову підтримку України.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що це знаменує повний розворот влади країни від передвиборчої обіцянки прем’єра Роберта Фіцо "не надавати жодного патрона" Києву.

Атака БПЛА на Московську та Ленінградську області: ГУР атакувало нафтобазу

Про це пишуть "Українська правда", "РБК-Україна" та "Суспільне" із посиланням на власні джерела.

"Це - операція ГУР із залученням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях. Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області - у зоні досяжності українських сил", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на запитання, чи це вперше українські безпілотники атакували Ленінградську область РФ, співрозмовник УП відповів: "Не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув".

Про уламки на нафтовий термінал писали російські ЗМІ ASTRA та SHOT.

Зазначається, що безпілотник нібито намагався атакувати нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Він ніс на собі близько 3 кг вибухівки.

Попередньо, уламки дрона впали на відкритій території одного з елеваторних майданчиків порту між резервуарами з мазутом. Після падіння, дрон вибухнув, внаслідок чого почалася пожежа. Площа горіння становила 130 квадратних метрів.

Крім цього, у РФ підтвердили удар по Московській області.

В Севастополі затонув російський корабель, - "Атеш"

Українські партизани виявили у тимчасово окупованому Севастополі затонулий російський корабель типу "Тарантул". Попередньо, його уразили морськими дронами декілька тижнів тому.

Про це пише партизанський рух "Атеш".

"Агенти "Атеш" під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, ймовірно, його підбили декілька тижнів тому під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів.

Саме цей корабель був вкрадений окупантами у 2014 році. Він активно використовувався ними у бойових цілях.

Франція постачатиме Україні до 50 авіабомб щомісяця

Франція буде постачати Україні до 50 авіабомб щомісяця до кінця 2024 року. Також Київ отримає обіцяну кількість артилерійських боєприпасів.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає Le Figaro.

Зокрема чиновник заявив про збільшення постачань боєприпасів для артилерії до 3000 снарядів на місяць.

"У період із лютого 2022 року до кінця 2023 року Франція постачала в Україну 2000 снарядів на місяць, з січня - 3000 снарядів на місяць", - сказав він.

При цьому Лекорню не вважає, що росіяни перехопили ініціативу на фронті. На його думку, РФ не виграє війну проти України, адже успіхи російської армії обмежуються "двома кілометрами, погризеними тут і забраними назад".

Польща продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2025 року

Про це повідомляє радіо "Свобода".

В уряді країни повідомили, що йдеться про продовження дії посвідок на тимчасовий захист. Там вказали, що цей механізм, запущений імплементаційним рішенням Ради ЄС у березні 2022-го спочатку на один рік, було продовжено на наступний рік, до 4 березня 2025-го.

У Парижі понад 20 країн створили артилерійську коаліцію для допомоги Україні

Німеччина, Франція, США та ще понад 20 країн у четвер, 18 січня, створили в Парижі артилерійську коаліцію для надання допомоги Україні у відбитті російської агресії.

Про це пише "Голос України".

Ініціатива під керівництвом США і Франції, що складається з 23 країн, є частиною зусиль Контактної групи з оборони України ("Рамштайн"), яка об’єднує понад 50 союзників Києва.

У Міністерстві оборони Франції заявили, що "артилерійська коаліція" прагне об’єднати зусилля, щоб допомогти Україні мати артилерійські сили, які відповідають потребам її контрнаступу й її армії майбутнього, у короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Ініціатива також розглядається як ще один вирішальний крок у переході України від радянської до західної артилерії.

Авіація України завдала ударів по 5 районах зосередження ворога

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 5 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління російських окупантів.