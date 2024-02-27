Переможні новини 734 дня війни: збиття російських Су-34 та створення коаліції з постачання Україні далекобійного озброєння

Макрон оголосив про створення коаліції з постачання Україні далекобійного озброєння

Про це повідомляє Le Monde.

За словами французького лідера після пресконференції у Парижі щодо підтримки України було вирішено "створити коаліцію для глибоких ударів і, отже, ракет середньої та великої дальності та бомб".

"Протягом наступних десяти днів ми збираємося докладати всіх цих зусиль, тому що ми оглянули багато європейських і неєвропейських країн, у яких є боєприпаси", - розповів Макрон.

Також президент Франції закликав європейців "виробляти більше" відповідного озброєння.

Нідерланди нададуть 100 млн євро на снаряди для України за чеською ініціативою

Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у мережі X.

Чиновник зазначив, що українські війська продовжують мужньо стояти на своєму, проте Росія продовжує тиснути. Саме тому це висуває великі випробування до захисників.

"Важливо, перш за все, виконати те, що ми обіцяли. І подивіться, що ще ми можемо зробити. Саме тому Нідерланди виділяють понад 100 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо швидкої доставки в Україну сотень тисяч артилерійських снарядів", - написав Рютте.

Також він додав, що Путін готується до тривалої війни, тому слід продовжувати показувати, що "ми непохитні і час не на його боці".

Франція долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС

Про це повідомляє Bloomberg.

Ідея закупівлі сотень тисяч набоїв у кількох країн була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі в понеділок, 26 лютого. Завданням зустрічі було продемонструвати підтримку Києву та підкреслити рішучість Заходу допомогти йому перемогти у війні з Росією.

"Пропозиція Чехії повністю відповідає тому, що ми зробили в плані артилерії. Ми звернулися до країн, які не є членами ЄС, з проханням знайти рішення. Ми будемо брати участь у цій ініціативі. Ми повністю відкриті до неї. Наша єдина мета – ефективність", - заявив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції після переговорів.

Росіяни заявили про атаку безпілотників на Брянську і Білгородську області

Про це пише російське агентство ТАСС з посиланням на міноборони РФ.

Так, за їхніми словами, російські засоби ППО за ніч збили два начебто українські БПЛА над Брянською областю та один над Білгородською.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив, що протиповітряна оборона начебто збила дрони у регіоні.

Повітряні сили ЗСУ збили два російських винищувачі-бомбардувальники Су-34

Сьогодні, 27 лютого, близько 11 години дня Повітряні сили України повідомили про збиття російського Су-34 на Східному напрямку.

Вже близько 14 години Повітряні сили ліквідували ще один винищувач Су-34.

"Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна! При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми", - йдеться у повідомленні.

Європарламент підтримав надання Україні €50 млрд

Європарламент підтримав рішення щодо Ukraine Facility, багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 млрд євро.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у мережі Х.

"Європейський парламент переважною більшістю голосів (536 "за", 40 "проти", 39 "утрималися") схвалив виділення Україні 50 мільярдів євро", - повідомив він.

Кабмін у березні затвердить план для Ukraine Facility і передасть його на розгляд Європейській комісії. Остаточне затвердження плану з боку ЄС очікується у квітні, що дасть змогу Ukraine Facility повноцінно працювати, поінформували в Мінекономіки.

Авіація України завдала ударів по 15 районах зосередження ворога

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України, крім знищення 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34, також ліквідовано 4 розвідувальних БпЛА.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 артилерійських засобах, засобу протиповітряної оборони та радіолокаційній станції противника.