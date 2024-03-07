Переможні новини 743-го дня війни: влучання БПЛА у найбільший меткомбінат Росії, Чехія зібрала усю суму на 800 тис. снарядів для України

Макрон заявив, що підтримка Францією України не має меж

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що французька підтримка України не має "меж і червоних ліній". Про це повідомляє La Depeche.

Макрон акцентував для лідерів партій на спільній зустрічі перед парламентським голосуванням, аби обговорити війну Росії проти України, що для підтримки Францією України "немає меж і червоних ліній".

Норвегія виділить понад $150 млн на снаряди для України

Норвегія 7 березня оголосила про виділення понад $150 млн на закупівлю 800 тис. артилерійських снарядів для України. Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, передає пресслужба уряду.

"Норвегія підтримує Україну артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості. Сьогодні ми вирішили внести до 1,6 млрд норвезьких крон в ініціативу, організовану Чехією, щоб якнайшвидше забезпечити Україну такими необхідними артилерійськими боєприпасами", – заявив чиновник.

Президент Чехії заявив, що гроші на снаряди для України зібрано

Фінансування для закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України забезпечено. Про це повідомляють чеські ЗМІ з посиланням на президента країни Петра Павела, передає "Дзеркало тижня".

Фото: reuters

"Станом на ранок ми зібрали загальну суму на закупівлю всіх боєприпасів, тобто 800 тисяч штук. Чеська сторона проінформує всі держави, які беруть участь, щодо графіка і того, як ми будемо діяти", – повідомив Петр Павел.

Президент Чехії не став уточнювати суми, які виділили окремі держави: "Можливо, це було б несправедливо стосовно тих держав, які зробили свій вклад, якщо ми не обговорили це з ними". .

У Росії заявили про влучання БПЛА у металургійний комбінат

Вранці 7 березня на найбільшому металургійному комбінаті російської Сєвєрсталі заявили про "технологічний інцидент". Йдеться про Череповецький металургійний комбінат, розташований у Волгоградській області РФ.

"Сьогодні вранці у доменному виробництві ЧерМК стався технологічний інцидент. Постраждалих немає. Один з агрегатів виведений у запланований раніше ремонт. Причини інциденту з'ясовуються", – написали на офіційному каналі Сєвєрсталі.

Пізніше росЗМІ з посиланням на виконуючого обов’язки губернатора заявили про нібито влучання БПЛА.

"Інцидент на Сєвєрсталі у Волгоградській області стався внаслідок влучання безпілотника".

На Сумщині зупинили ворожу ДРГ, що йшла зі сторони Росії

У ніч на 7 березня у Сумській області прикордонники зупинили групу диверсантів, що рухалась зі сторони Росії.

"Минулої ночі прикордонники у складі Сил оборони виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони РФ. По диверсантах одразу відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів", – повідомили у Держприкордонслужбі України.

За даними ДПС, противник відступив, його втрати уточнюються.