Переможні новини 756 дня війни: ГУР атакувало російську авіабазу в Енгельсі, а на лівобережжі Дніпра ЗСУ успішно ліквідовують ворога

Люксембург приєднався до артилерійської коаліції на підтримку України

Міністерство оборони України повідомило, що Люксембург вирішив приєднатися до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція і Німеччина.

Про це пише Міністерство.

"Люксембург. Приєднується до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція та Німеччина", - йдеться у повідомленні.

Водночас країна закуповуватиме дрони для України у співпраці з Бельгією та Нідерландами, а також продовжить підтримувати України, доставляючи вкрай необхідне обладнання.

На лівобережжі Дніпра наші воїни знищили танк, 12 гармат та 140 окупантів

На лівому березі Дніпра в Херсонській області Сили оборони знищили 140 окупантів та польовий пункт боєпостачання противника.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

У командуванні зауважили, що Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Зокрема, за минулу добу отримано підтвердження, що на лівому березі у противника стало менше на 1 танк, 12 гармат, 1 міномет, 10 одиниць автобронетехніки, 1 антену зв’язку та 1 генератор.

Дрони ГУР вночі атакували авіабазу в Енгельсі

Уночі 20 березня безпілотники атакували російське місто Енгельс, де розміщений військовий аеродром. До цієї спецоперації причетна українська розвідка.

Про це повідомляють "Українська правда", "РБК-Україна" та NV із посиланням на власні джерела.

"Безпілотний дрон-камікадзе українського виробництва "Лютий" прекрасно себе показує. Демілітаризацію та декомунізацію Енгельса буде продовжено", - сказали у джерелі.

Зазначається, що наслідки атаки уточнюються.

Про нібито збиття дронів пише міноборони РФ.

"Сьогодні вночі припинено спроби київського режиму здійснити терористичні атаки по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням БПЛА літакового типу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО знищила один безпілотник над Білгородською областю й ще 4 - над Саратовською.

Про збиття над Саратовською областю заявив губернатор Роман Бусаргін та російський телеграм-канал SHOT.

О 04:22 Бусаргін заявив, що менш як годину тому над Енгельсом системою російської ППО нібито було ліквідовано БПЛА.

За його словами, постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків попередньо немає.

Телеграм-канал SHOT пише, що перед потужними вибухами, що нібито пролунали в Енгельсі, мешканці начебто чули звук двигуна в небі.

SHOT пише, з посиланням на очевидців, що у місті нібито було чутно від 2 до 4 гучних вибухів, від яких "тремтіли вікна в рамах".

Україні перерахували перший транш із пакета 50 млрд євро

Європейська комісія 20 березня перерахувала Україні 4,5 млрд євро. Це перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро.

Про це на брифінгу в Брюсселі оголосив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

"Сьогодні ми також здійснили перший платіж на суму 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility, нашого пакета на 50 млрд євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України", – сказав він.

Завтра Європейська рада обговорить, як пришвидшити приєднання України до ЄС, додав дипломат.

Своєю чергою європейський комісар із питань розширення та європейської політики сусідства Олівер Варгеї заявив, що другий транш має "впасти" у квітні.

Литва виділила €35 млн на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

Про це повідомила прем’єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте.

"Литовський уряд виділив 35 млн євро на придбання снарядів для України у рамках чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів. Разом, що б не знадобилося для перемоги", – написала прем'єрка.

США ввели санкції проти росіян, які в Латинській Америці поширювали фейки про Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Управління Міністерства фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило санкції проти двох фізичних і двох юридичних осіб за послуги, які вони надавали уряду Російської Федерації.

Вони займалися кампанією з поширення зловмисного впливу за кордоном.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон сказав, що США прагнуть викрити великі кампанії, що проводяться Росією за вказівкою уряду, які спрямовані на те, щоб ввести виборців в оману та підірвати довіру до демократичних інститутів у Сполучених Штатах та в усьому світі.

Під санкції США потрапили політтехнолог і засновник "Агентства соціального проектування" і "Структури" Ілля Гамбашидзе, а також генеральний директор компанії "Структура" Микола Тупікін.

У США вважають, що Гамбашидзе і Тупікін, починаючи з осені 2022 року, розгорнули мережу з понад 60 сайтів, за допомогою яких у країнах Латинської Америки поширювали неправдиву інформацію про війну в Україні та відомості, що дискредитують політику США і НАТО на континенті.

Авіація України завдала ударів по 10 районам скупчення ворога

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по складу боєприпасів противника.