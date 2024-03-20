Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Перемога України Переможні новини 756 дня війни: ГУР атакувало російську авіабазу в Енгельсі, а на лівобережжі Дніпра ЗСУ успішно ліквідовують ворога
Огляд

Переможні новини 756 дня війни: ГУР атакувало російську авіабазу в Енгельсі, а на лівобережжі Дніпра ЗСУ успішно ліквідовують ворога

Катерина Бенюк
20 березня, 2024 середа
19:00
Перемога України перемога переможні новини

Крім того, Литва виділила €35 млн на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

Люксембург приєднався до артилерійської коаліції на підтримку України

Міністерство оборони України повідомило, що Люксембург вирішив приєднатися до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція і Німеччина.

Про це пише Міністерство.

"Люксембург. Приєднується до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція та Німеччина", - йдеться у повідомленні.

Водночас країна закуповуватиме дрони для України у співпраці з Бельгією та Нідерландами, а також продовжить підтримувати України, доставляючи вкрай необхідне обладнання.

На лівобережжі Дніпра наші воїни знищили танк, 12 гармат та 140 окупантів

На лівому березі Дніпра в Херсонській області Сили оборони знищили 140 окупантів та польовий пункт боєпостачання противника.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

У командуванні зауважили, що Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Зокрема, за минулу добу отримано підтвердження, що на лівому березі у противника стало менше на 1 танк, 12 гармат, 1 міномет, 10 одиниць автобронетехніки, 1 антену зв’язку та 1 генератор.

Дрони ГУР вночі атакували авіабазу в Енгельсі

Уночі 20 березня безпілотники атакували російське місто Енгельс, де розміщений військовий аеродром. До цієї спецоперації причетна українська розвідка.

Про це повідомляють "Українська правда", "РБК-Україна" та NV із посиланням на власні джерела.

"Безпілотний дрон-камікадзе українського виробництва "Лютий" прекрасно себе показує. Демілітаризацію та декомунізацію Енгельса буде продовжено", - сказали у джерелі.

Зазначається, що наслідки атаки уточнюються.

Про нібито збиття дронів пише міноборони РФ.

"Сьогодні вночі припинено спроби київського режиму здійснити терористичні атаки по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням БПЛА літакового типу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО знищила один безпілотник над Білгородською областю й ще 4 - над Саратовською.

Про збиття над Саратовською областю заявив губернатор Роман Бусаргін та російський телеграм-канал SHOT.

О 04:22 Бусаргін заявив, що менш як годину тому над Енгельсом системою російської ППО нібито було ліквідовано БПЛА. 

За його словами, постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків попередньо немає.

Телеграм-канал SHOT пише, що перед потужними вибухами, що нібито пролунали в Енгельсі, мешканці начебто чули звук двигуна в небі.

SHOT пише, з посиланням на очевидців, що у місті нібито було чутно від 2 до 4 гучних вибухів, від яких "тремтіли вікна в рамах".

Україні перерахували перший транш із пакета 50 млрд євро

Європейська комісія 20 березня перерахувала Україні 4,5 млрд євро. Це перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро.

Про це на брифінгу в Брюсселі оголосив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

"Сьогодні ми також здійснили перший платіж на суму 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility, нашого пакета на 50 млрд євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України", – сказав він.

Завтра Європейська рада обговорить, як пришвидшити приєднання України до ЄС, додав дипломат.

Своєю чергою європейський комісар із питань розширення та європейської політики сусідства Олівер Варгеї заявив, що другий транш має "впасти" у квітні.

Литва виділила €35 млн на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

Про це повідомила прем’єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте. 

"Литовський уряд виділив 35 млн євро на придбання снарядів для України у рамках чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів. Разом, що б не знадобилося для перемоги", – написала прем'єрка.

США ввели санкції проти росіян, які в Латинській Америці поширювали фейки про Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Управління Міністерства фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило санкції проти двох фізичних і двох юридичних осіб за послуги, які вони надавали уряду Російської Федерації.

Вони займалися кампанією з поширення зловмисного впливу за кордоном.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон сказав, що США прагнуть викрити великі кампанії, що проводяться Росією за вказівкою уряду, які спрямовані на те, щоб ввести виборців в оману та підірвати довіру до демократичних інститутів у Сполучених Штатах та в усьому світі.

Під санкції США потрапили політтехнолог і засновник "Агентства соціального проектування" і "Структури" Ілля Гамбашидзе, а також генеральний директор компанії "Структура" Микола Тупікін.

У США вважають, що Гамбашидзе і Тупікін, починаючи з осені 2022 року, розгорнули мережу з понад 60 сайтів, за допомогою яких у країнах Латинської Америки поширювали неправдиву інформацію про війну в Україні та відомості, що дискредитують політику США і НАТО на континенті.

Авіація України завдала ударів по 10 районам скупчення ворога

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по складу боєприпасів противника.

Теги:
Економіка
Литва
ЗСУ
Херсонщина
Люксембург
Війна з Росією
безпілотник
ГУР
допомога Україні
Читайте також:
Південна Осетія
17 березня, 2024 неділя
Південна Осетія, регіон, що відокремився від Грузії, обговорює можливість входження до складу Росії, - росЗМІ
путін
20 березня, 2024 середа
ISW: РФ намагається побудувати коаліцію з трьома країнами на противагу Заходу
Дональд Трамп
19 березня, 2024 вiвторок
Нездійсненна сума: Трамп шукає кошти для сплати $464 млн застави у справі про шахрайство
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.44
  • EUR
    Купівля 42.23
    Продаж 42.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
20 березня
19:30
Збірна України, відбір Євро-2024
Боснія і Герцеговина - Україна: букмекери дали обнадійливий прогноз на плей-офф Євро-2024
19:21
Снайпер ЗСУ
Протягом доби ворог 52 рази намагався атакувати позиції Сил оборони на шести напрямках. Найбільше - на Новопавлівському
19:16
Google
Google запускає безоплатні навчальні онлайн-програми для підприємців: деталі
18:59
Красноярськ
"Атеш" проник у військкомат Красноярська та анонсував покарання для злочинців та корупціонерів
18:52
вбивство в Гоккенхаймі
Вбивство українки в Німеччині: водолази знайшли тіло Марини Стеценко - матері загиблої
18:38
Артем Довбик
Довбик зацікавив німецький топ-клуб, - ЗМІ
18:13
на фото Павлоград
Комітет ВР підтримав перейменування Павлограда, Броварів і ще низки населених пунктів
18:10
Андрій Гонковський і Тана Пренткович
"Хочуть нас убити": блогери Пренткович та Гонковський відмовилися відповідати, чи перебувають зараз за кордоном
18:06
OPINION
Оксана Забужко
Пам'яті Нострадамуса
17:59
Володимир Путін
Путін неспроможний повернути контроль над ситуацією та прикордонними територіями РФ, - ЦПД
17:58
блокада кордону з Польщею
Загальний страйк фермерів у Польщі: міністр анонсував блокаду транзиту частини продукції з України
17:46
РФ завдала авіаударів по Максимівці й Гірнику на Донеччині: є загиблі й поранені
17:43
Оновлено
РФ атакувала Харків, 20.03.24
Росія атакувала Харків: є загиблі та постраждалі, під завалами можуть бути 10 людей
17:35
Шмигаль
Україна пропонує міжнародним партнерам запровадити додатковий податок на російську нафту й газ після перемоги, - Шмигаль
17:32
обстріл Сумщини
"Є кілька цілей": мер Конотопа пояснив, чому окупанти активніше атакують Сумщину
17:29
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбану вдалось пригальмувати процес вступу України до ЄС, - кореспондентка Еспресо
17:21
На фото: Аріана та Марджорі Гранде
Бабуся Аріани Гранде у 98 років встановила новий рекорд чарту Billboard Hot 100
17:21
Крістіан Шевченко
Син Шевченка дебютував за юнацьку збірну України
17:16
Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України
Федоров заявив, що Україна може виготовляти 2 млн дронів на рік, але для цього бракує коштів
17:02
Бєлгород вибух
Рейд російських добровольців: бійці закликали до повної евакуації Білгородщини, у міноборони РФ заявили про "зачистку" Козинки
16:55
Оновлено
євро
Україні перерахували перший транш із пакета 50 млрд євро
16:54
Нікіта Мазепін
Ексгонщик Формули-1 росіянин Мазепін виграв суд про зняття з нього санкцій ЄС
16:48
Придністров'я заявило про атаку дрона на військову частину в Тирасполі
"Прильот у Придністров'ї": МВС Молдови заявило, що це монтаж
16:47
Оновлено
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн назвала ухвалений Україною план для Ukraine Facility великим досягненням
16:41
Володимир Зеленський
Посилення торговельно-економічних відносин та Саміт миру: Зеленський провів розмову з прем'єром Індії Моді
16:24
евакуація
На Сумщині можуть оголосити примусову евакуацію родин із дітьми з прикордонних громад
16:18
На фото: Емінем
Продюсер Dr. Dre анонсував вихід нового альбому Емінема у 2024 році
16:13
Оновлено
рада слуга народу
УП пише, нібито кілька десятків "слуг" хочуть скласти мандати. Арахамія заперечив розпад монобільшості
16:08
На Близькому Сході Росія активізувала кампанію з дискредитації України, - ГУР
16:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чи може порноакторка допомагати ЗСУ? Чому Джозефіна Джексон відкрила скриньку Пандори
15:55
на фото ремонт метро в Києві
Кличко про ремонт метро до Теремків: "Виконано близько 40% загального обсягу робіт"
15:52
Литва прапор
Литва виділила €35 млн на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України
15:38
вибори росія
На лівобережжі Херсонщини росіяни посилили обшуки через низьку явку на "виборах", - рух "Жовта стрічка"
15:33
Голова Міжнародного кримінального суду Томоко Акане
Новообрана голова суду в Гаазі заявила, що Путіну не вдасться уникнути покарання за злочини в Україні
15:22
На фото: Юлія Юріна з YUKO
Екссолістка YUKO Юріна випустила кліп, у якому спалила російський паспорт
15:21
діти, злочини росії
Палата представників США засудила викрадення Росією українських дітей
15:16
Оновлено
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
Боррель запропонував віддавати Україні 90% доходів від російських активів. У РФ відреагували
15:15
Електронні сигарети
Уряд пропонує податкову пільгу для продавців е-сигарет. Фахівці порахували потенційні втрати для бюджету
15:11
Google
У Франції оштрафували Google на €250 млн. Подробиці
14:57
Польща
Польща приєдналася до коаліції з безпеки у Червоному морі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV