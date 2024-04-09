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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

Переможні новини 776 дня війни: ГУР безпілотниками атакувало навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ, а Німеччина поставить Україні ще 20 БМП Marder

Катерина Бенюк
9 квітня, 2024 вiвторок
19:00
Перемога України переможні новини

У тимчасово окупованому Севастополі лунали вибухи, ГУР атакувало авіаційний центр РФ, а США передали Україні зброю, яку Іран хотів передати хуситам

У тимчасово окупованому Севастополі лунали вибухи

У тимчасово окупованому Севастополі вночі 9 квітня пролунали декілька вибухів, окупанти повідомляють про роботу ППО та збиті над морем цілі.

Про це повідомляють росЗМІ.

За повідомленнями каналу "Кримський вітер", мешканці почули вибух у Севастополі. Підписники каналу повідомили про два вибухи.

Канал зазначив, що вибух чули в Євпаторії, яка розташована за 61 км по повітряній відстані від Севастополя.

Російський Telegram-канал SHOT повідомив про нібито роботу ППО.

"Попередньо, в ці хвилини ППО відбиває ворожу атаку. Як повідомили SHOT очевидці, одразу кілька гучних хлопків було чути в Нахімовському районі міста та в акваторії Севастополя. Офіційної інформації поки не було, про "приліти" або постраждалих очевидці поки не повідомляють", - написали на каналі.

Безпілотники ГУР атакували навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ

У вівторок, 9 квітня, у Росії заявили, що цієї ночі безпілотники атакували й пошкодили Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області. В українській розвідці підтвердили ураження основних виробничих потужностей підприємства.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода.

Він підтвердив атаку на навчальний авіацентр у Борисоглібську і заявив про ураження "основних виробничих потужностей" підприємства. 

"Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт, також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства", - сказав він. 

Українські ЗМІ з посиланням на власні джерела ГУР також пишуть, що за нічною атакою у Воронезькій області стояла українська розвідка. Там заявляють про значні пошкодження головного виробничого цеху.

У Грузії перекладені твори чотирьох українських письменників номінували на престижну премію

Переклади грузинською мовою книжок українських письменників Артема Чеха, Катерини Бабкіної, Андрія Куркова й Остапа Сливинського увійшли до довгого списку літературної премії Saba.

Про це повідомляє "Читомо" з посиланням на сайт премії.

Щорічна літературна премія Грузії Saba, яка відзначає найкращі оригінальні літературні твори (роман, прозова антологія, поетична збірка, п’єса), переклади грузинською іноземних творів, а також тексти в жанрах літературної критики та документальної прози, оприлюднила лонглист. До нього увійшли, зокрема, і чотири книжки українських письменників, перекладені грузинською.

"Мій дід танцював краще за всіх" (2019) Катерини Бабкіної. У Грузії роман в оповіданнях вийшов у видавництві "Сієста" у 2023 році. Переклали його Софі Чхатарашвілі, Ніно Наскидашвілі та Іване Мчеделадзе.

"Точка нуль" (2017) Артема Чеха. Збірка документальної прози про десять місяців служби в лавах ЗСУ у 2015-2016 роках у Грузії побачила світ у перекладі Софі Чхатарашвілі й Давида Какабадзе.

"Словник війни" (2023) Остапа Сливинського переклала Тамта Гугушвілі.

"Пікнік на льоду" (1996) Андрія Куркова в Грузії вийшов під назвою "Пінгвін". Переклав твір Серго Цурцумія.

Щорічна літературна премія Saba вручається з 2002 року. Її засновниками є Тбіс і Раті Амаглобелі. Мета премії – оцінити літературні процеси попереднього року та нагородити найкращих авторів року. 

Німеччина впродовж 2024 року поставить Україні ще 20 БМП Marder

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду ФРН замовлення на постачання Києву ще 20 бойових машин піхоти Marder.

Техніку мають передати протягом 2024 року, повідомляє "Німецька хвиля", з посиланням на пресреліз концерну.

У замовленій німецьким урядом моделі 1A3 є лазерний далекомір для ефективного та точного ураження цілей. Перші 20 машин цього типу Rheinmetall передав Україні ще в березні 2023 року. З того часу було доставлено ще кілька партій.

Розроблена для збройних сил Німеччини БМП Marder вважається однією з найефективніших та найнадійніших бойових машин у світі. Але бундесвер поступово переходить на більш сучасні БМП Puma.

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій ще двох дітей

Волонтерській організації Save Ukraine вдалося повернути хлопчика-сироту та дівчинку з російської окупації на вільну територію України.

Про це повідомив голова організації Микола Кулеба.

Врятований хлопчик останні сім років жив зі своєю бабусею, коли їхнє село окупували росіяни. Остаточно виїхати із села, яке постійно обстрілювали, вони вирішили лише тоді, коли в їхній двір рано-вранці прилетів снаряд й ударною хвилею зруйнував частину будинку.

Хлопчик тоді спав у своєму ліжку й опинився весь у глині, а наступні три дні спав в одязі, бо боявся, що не встигне втекти, як знов почнуть обстрілювати.

"Виїжджала родина з окупації дуже важко. На кордоні російські спецслужби влаштували літній жінці та хлопцю-сироті справжнє знущання — перепотрошили всі речі, повикидали все з сумок", — розповів Кулеба.

Сім’я врятованої дівчинки жила в місті, де вже в перші дні повномасштабного вторгнення залишилися тільки цивільні, тому воно було окуповане швидко. Тоді ж зникли зв'язок та інтернет й чутно було тільки вибухи десь далеко.

"Єдине, що тримало увесь цей час, — синтезатор, який був у них вдома. Зачиняли усі двері, зачиняли наглухо вікна, і тоді ще 8-річна дівчинка самотужки навчилася на ньому грати. Грала Гімн України, "Червону Калину", "Слава нашим ЗСУ", — розповів Кулеба.

Кулеба наголосив, що "наш найголовніший обовʼязок на сьогодні — врятувати якомога більше дітей та родин з дітьми від російської агресії та повернути їх в Україну".

Він також нагадав, що станом на сьогодні повернути з окупації вдалося вже 284 дитини, з яких 73 — сироти.

Україна отримала від США конфісковану зброю, яку Іран планував передати хуситам

Минулого тижня уряд США передав українським військовим понад 5 000 автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад 500 000 патронів калібру 7,62 мм.

Про це йдеться в повідомленні Центрального командування США.

Ці стрілецьку зброю та боєприпаси були вилучені Центральним командуванням США та військово-морськими силами союзників з 4 транзитних суден без громадянства в період з травня 2021 року по лютий 2023 року — вони передавалися Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) хуситам у Ємені з порушенням санкцій ООН, наголошується у повідомленні Центрального командування США.

"Ця зброя допоможе Україні захищатися від вторгнення Росії", і її достатньо для оснащення бригади, зазначили американські військові.

Теги:
Суспільство
Культура
Грузія
Крим
Німеччина
ЗСУ
Війна з Росією
окуповані території
безпілотник
ГУР
США
допомога Україні
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