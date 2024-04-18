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Огляд

Переможні новини 785-го дня війни: Україна має супердрони, що можуть вражати цілі в Сибіру, Німеччина передасть нам ще одну систему ППО

Зіновія Воронович
18 квітня, 2024 четвер
20:00
Перемога України переможні новини

В Україні налагодили виробництво дронів далекої дії, одна з моделей може вражати цілі за 3000 км, Німеччина передасть ще одну систему Iris-T

В Україні випускають дрони з запасом ходу на 3000 км

Україна має супердрони, які здатні досягати цілі навіть у Сибіру. Про це повідомляє The Economist. 

За даними видання, Україна інвестувала мільйони доларів у виробництво дронів далекої дії. Нині такі безпілотники виробляє пів десятка компаній. Найкраща з моделей має можливість подолати відстань у 3000 км. Така модель – народжена з необхідності, бо Захід неохоче надавав України зброю великого радіуса дії. Саме вона уразила значну частину нафтової та військової промисловості РФ.

Данія вперше закупить зброю для ЗСУ в українських виробників

Данія ухвалила рішення про новий пакет допомоги Україні. У ньому зокрема передбачено  200 млн данських крон ($28,5 млн) на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ в українських виробників. Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Це перше подібне рішення – я вірю, що перше з багатьох. І це те, про що ми невпинно просили партнерів протягом останніх місяців", – каже міністр. 

За словами Олександра Камишіна, українська оборонна промисловість уже настільки розігналась, що український бюджет не може завантажити виробників замовленнями на повну. 

"Спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд. При цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх верстатів, наявних у країні, –  бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту, – пояснює Олександр Камишін. – Оптимальний вихід з цієї ситуації – переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це тут. Українські зброярі спроможні виробити набагато більше зброї, саме тієї зброї, що потрібна нашим військовим. Окрім того, контракти для оборонки — це важливий елемент економічної підтримки України. Усі в плюсі, коли Зроблено в Україні". 

Саме для цього запустили глобальну фандрейзингова кампанія ZBROYARI: Manufacturing Freedom, мета якої  зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році. 

Україна отримає ще одну німецьку систему ППО Iris-T

Виконавчий директор оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух 18 квітня анонсував постачання Україні додаткової системи протиповітряної оборони Iris-T, повідомляє Bild.

Гельмут Раух  разом з віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком прибули до Києва. За словами Габека, цей візит є свідченням того, що Німеччина надаватиме тривалу підтримку Україні.

"Три наші системи вже перебувають в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна – всього за кілька тижнів", – повідомив пан Раух. 

IRIS-T

Українські безпілотники обвалили експорт російського дизелю на чверть

Після атак дронів на нафтопереробні заводи Росії експорт дизельного пального країни продовжує падати, зокрема він скоротився приблизно на чверть. Про це повідомляє Bloomberg. 

Відповідно до даних аналітичної компанії Kpler, поставки РФ у середньому становили 0,74 млн барелів на день за проміжок 10 днів до 13 квітня. Це є приблизно на 25% менше, ніж середній показник аналогічної пори року між 2019 і 2023 роками. 

У матеріалі підкреслено, що темпи переробки нафти в Росії впали до 11-місячного мінімуму. У зв’язку з цим існує можливість перескерування всієї сирої нафти, яку заводи не в змозі переробити, на експортний ринок. 

Словаки почали збирати гроші на снаряди для України

Словаки, які не підтримують позицію уряду щодо війни в Україні, який не долучився до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів, самотужки почали збирати гроші на снаряди. Про це повідомляє LRT.

Понад 20 країн долучилися до ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів для України, але уряд Словаччини не взяв участь у кампанії, заявивши, що конфлікт "не має військового вирішення", а відправка зброї в Україну "лише продовжить війну".

Тому словаки вирішили самотужки допомогти Україні. Лише за вад дні їм вдалося зібрати понад 700 тис. євро.

"Ми не можемо змиритися з тим, що наш уряд відмовляється допомагати сусідові. Доведімо, що Словаччина не боягуз і знаходиться на правильному боці історії, забезпечивши державне фінансування боєприпасів. Допоможімо Україні, попри наш проросійський уряд", – кажуть організатори акції.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Словаччина
зброя
Німеччина
Технології
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ППО
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
допомога Україні
зброя для України
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