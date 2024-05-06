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Переможні новини 803-го дня війни: біля Євпаторії уразили швидкісний російський катер, СБУ викрила агентів ФСБ

Зіновія Воронович
6 травня, 2024 понедiлок
20:00
Перемога України переможні новини
Зміст

Морський дрон знищив новітній російський катер біля берегів Криму, СБУ викрила агентуру ФСБ, яка готували масовані атаки по Україні

Естонія визнала московський патріархат інститутом, що підтримує російську агресію,

Естонський парламент оголосив московський патріархат інститутом, який підтримує російську агресію, та засудив його дії, які виправдовують розв’язану РФ війну проти України
Про це повідомляє ERR.

Заяву підтримали 75 депутатів естонського парламенту, "проти" було лише 8 

У заяві йдеться, що патріарх Кіріл з 2022 року публічно підтримує російську агресію проти України, а як інструмент пропаганди війни використовує ідеологію "руского міра". У тексті наголошено, що організація "Всесвітній російський народний собор", створена під егідою РПЦ МП, яку очолює патріарх Кіріл, ухвалила програмний документ - "Сьогодення і майбутнє російського світу". Відповідно до нього, війна РФ проти України є "священною", а сфера впливу Російської Федерації поширюється за межі колишньої Російської імперії.

Україна вже отримала ракети для ППО Patriot

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що ракети для систем ППО Patriot від союзників вже прибули в Україну. Про це повідомляє El Mundo.

Роблес відвідала казарми Санхеніс і Головного військового госпіталю "Орад-і-Гахіас" в Сарагосі, де навчалися українські бійці. Там вона підтвердила доставку в Україну ракет для Patriot, скоординованої дії між усіма країнами-союзниками.

"Ці ракети призначені для протиповітряної оборони, і має бути дуже чітко зрозуміло, що, вони призначені для того, щоб Україна могла захистити себе від атак, яких вона зазнає з боку Росії", – наголосила Роблес.

американські системи ППО Patriot

Фото: twitter


Морський дрон ГУР знищив швидкісний російський катер в Криму

Вночі 6 травня бійці української розвідки за допомогою морського дрона Magura V5 уразили російський швидкісний патрульний катер "Мангуст" у Вузькій бухті біля Євпаторії. Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.

"Внаслідок операції підрозділу ГУР МО України  "Group 13" ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників", – повідомили у  ГУР. 

В українській розвідці також уточнили, що вартість знищеного катера  орієнтовно $3 млн. Виготовляють їх з 2000-х років.

У ГУР пояснюють, що працюють по швидкісних маневрових катерах ворога, оскільки великі кораблі Чорноморського флоту Росія ховає якомога далі від Криму.

СБУ затримала групу агентів ФСБ

Служба безпеки затримали агентурну групу російської ФСБ, яка готувала масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Затримані займалися підготовкою координат для масованих авіаобстрілів Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня.

Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів. Крім того, агенти мали підтвердити актуальні геолокацію військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ.

Російська спецслужба для цього залучила двох своїх агентів з Умані та Лубен. Для конспірації фігуранти діяли порізно, але дистанційно "замикалися" на одного куратора з ФСБ.

Заморожені активи РФ можуть піти на виробництво зброї в Україні

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель вважає, що доходи від заморожених у Європейському Союзі російських активів необхідно спрямувати на виробництво зброї в Україні. Про це він заявив на форумі ЄС – Україна з питань оборонної промисловості, в якому взяли участь 140 компаній із 25 країн, передає "Forbes Україна".  

Як тільки країни-члени ЄС остаточно узгодять питання використання заморожених російських коштів, їх потрібно буде спрямувати на потреби української оборонної промисловості, зокрема інвестувати в місцеві військові заводи, заявив Боррель.

За його словами, одним з завдань є інтеграція українського ВПК в оборонну екосистему ЄС. Для цього підконтрольні Києву оборонні підприємства повинні "виробляти швидше і більше".  

Теги:
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ЄС
РПЦ
Крим
Естонія
СБУ
Іспанія
Війна з Росією
ГУР
Жозеп Боррель
Військові новини
зброя для України
втрати окупантів
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