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Переможні новини  832-го дня війни:  знищена вогнеметна система "Солнцепек" та рідкісний комплекс росіян "Свет-КА", НАТО готує для України безпековий пакет

Тетяна Яворська
4 червня, 2024 вiвторок
20:00
Перемога України переможні новини

Велика Британія та Латвія оголосили тендер для компаній, які постачатимуть Україні FPV-безпілотники, дрони ДПСУ розтрощили рідкісний комплекс росіян "Свет-КУ"

Зміст

Безпековий пакет від НАТО

НАТО готує для України безпековий пакет, який наблизить її до членства, повідомила посолка США в НАТО Джуліан Сміт.

"Члени Альянсу запропонують цілий пакет заходів (Україні, - ред.), які слугуватимуть мостом до їхнього членства в Альянсі. Частиною цього пакету буде мова, якою ми опишемо прагнення України до членства в самій декларації", - заявила Сміт.

Вона також додала, що частково такі дії означатимуть визначення певної двосторонньої підтримки, що наразі надають Україні, а також передачу її під командування НАТО.

Зазначається, що окрім оприлюднення пакета, 32 країни завершують підготовку низки двосторонніх угод на підтримку України до саміту. З них 13 вже укладені.

Агенти "Атеш" проникли на службу в зс РФ

4 червня стало відомо про агентів "Атеш", які проходять підготовку у військових частинах збройних сил Росії.

Проукраїнські агенти вступили на військову службу в один із підрозділів армії РФ. Зараз вони проходять підготовку на полігоні в Нижньогородській області.

"За кілька місяців вони реалізовуватимуть наші операції у штабах полків. А також передавати позиції російських військ у зоні бойових дій на окупованих українських теренах. Ми зруйнуємо російську армію зсередини!", - йдеться у повідомленні.

Перший тендер на постачання FPV-дронів від Великої Британії та Латвії

Велика Британія та Латвія оголосили тендер для компаній, які постачатимуть Україні FPV-безпілотники від імені Коаліції з розвитку потенціалу безпілотників, йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Велика Британія та Латвія відкрили тендер для компаній на постачання дронів FPV в Україну від імені Drone Capability Coalition. Цей конкурс має на меті виробництво цих безпілотників у великих масштабах і за доступною ціною, використовуючи переваги західної промисловості.

Він відкритий для представників будь-якої країни, що входить до Контактної групи з питань оборони України. Компанії отримають замовлення на постачання безпілотників в Україну, і після отримання позитивних відгуків про роботу планується розмістити більші подальші замовлення на безпілотники FPV. 

Очікується, що протягом  2024 року відбудуться додаткові тендери на FPV-дрони з урахуванням досвіду першого тендеру. До складу коаліції входять Британія, Латвія, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Німеччина, Литва, Нідерланди, Польща, Швеція та Україна. 

Знищена техніка окупантів

Дрони ДПСУ розтрощили рідкісний комплекс росіян "Свет-КУ"

На північному напрямку аеророзвідники Держприкордонслужби виявили спробу рашистів розгорнути біля українського кордону доволі рідкісний комплекс РБ-636 "Свет-КУ", – повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Виявлений комплекс може використовуватися як для радіотехнічної розвідки, так і для радіоелектронної боротьби. 

"Екземпляр, який потрапив у поле зору українських прикордонників, після влучання FPV-дрона зможе слугувати лише брухтом", – зазначили у відомстві.

Знищена рідкісна російська вогнеметна система ТОС "Солнцепек"

ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему ТОС "Солнцепек", – йдеться на сайті Армія Інформ. Про це розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

"Серед знищеної техніки і досить рідкісний зразок,  це "Солнцепек". Така система залпового вогню", – розповів речник Сил оборони півдня України.

Він пояснив, що ТОС "Солнцепек" не дуже "частий гість" на південному напрямку.

"Він має не таку велику відстань щодо застосування, але у нього досить серйозні боєприпаси. Вони їх бережуть, намагаються максимально приховати. Тому що це одна з тих "аналоговнетних" одиниць озброєння, яку теоретично нема, з чим порівнювати, як їхні пропагандисти розповідають. Тому коли знищується такий зразок, для них це окремий сумний кейс",  – зазначив Дмитро Плетенчук.

Теги:
Статті
Новини
Латвія
Крим
зброя
ЗСУ
Війна з Росією
окупанти
НАТО
Велика Британiя
зброя для України
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