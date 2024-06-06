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Огляд

Переможні новини  834-го дня війни: українські морпіхи розгромили ворогів у Вовчанську, а Верховна Рада ратифікувала угоду на 50 млрд євро

Тетяна Яворська
6 червня, 2024 четвер
20:00
Перемога України переможні новини

Спецпризначенці ГУР вночі знищили рейдовий ворожий буксир "Сатурн" у Чорному морі, Верховна Рада 6 червня ратифікувала угоду з Європейським Союзом, що потрібна для отримання коштів за ініціативою Ukraine Facility

Зміст

Україна ратифікувала угоду, завдяки якій може отримати 50 млрд євро

Верховна Рада 6 червня, ратифікувала угоду з Європейським Союзом, що потрібна для отримання коштів за ініціативою Ukraine Facility. Йдеться про €50 млрд, з яких 16 млрд Україна отримає вже цього року.

"Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом, необхідну для отримання 50 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це був останній крок для того, щоб програма запрацювала", – написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду нагадав, що Ukraine Facility – це чотирирічна програма підтримки нашої держави, відповідно до якої мають бути здійснені необхідні реформи й трансформації для вступу України до ЄС. Цьогоріч за цією ініціативою Україна отримає 16 млрд євро, підкреслив Шмигаль.

Ukraine Facility – інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.

Українські розвідники знищили вороже судно в Чорному морі

Спецпризначенці ГУР вночі знищили рейдовий ворожий буксир "Сатурн" у Чорному морі. 

"6 червня 2024 року спецпідрозділ 9-го департаменту ГУР МО України  біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 "Сатурн" або "Протей"", – йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначається, що внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських окупантів знищено.

Спершу про це заявив речник ГУР Андрій Юсов у телемарафоні: "Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все влучно. І ще мінус один ворожий корабель". Також Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляв про гучні звуки в районі Чорноморська.

Наші дрони атакували російські нафтобазу та нафтопереробний завод

Дрони ГУР атакували нафтобазу на Білгородщині, а губернатор Ростовської області каже про ураження НПЗ. Про це повідомляє низка українських ЗМІ. 

Зазначається, що дрони Головного управління розвідки атакували нафтобазу в районі Старого Оскола Бєлгородської області РФ.

"Операція ГУР, цілі уражено", - сказали у джерелі. Про нібито атаку на Білгородщині повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

"ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе атакували нафтобазу на території Старооскільського міського округу. Унаслідок вибуху сталося загоряння одного з резервуарів. Чотирма пожежними розрахунками осередок загоряння було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна в будівлі охорони", – написав він.

Водночас у Ростовській області спалахнула пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі.

"Унаслідок атаки БПЛА виникла пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. На місці працюють служби екстреного реагування", - заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв. 

Згодом він повідомив, що пожежу, мовляв, локалізували на площі 100 кв.м.

Уже вранці російське міністерство оборони відзвітувало про роботу російської ППО: "Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено тринадцять українських БПЛА над територією Республіки Крим, шість БПЛА над Білгородською областю та одна протикорабельна ракета "Нептун" над територією Ростовської області"

Сили оборони взяли в полон російських штурмовиків у Вовчанську

У Вовчанську ЗСУ взяли в полон штурмову групу окупантів. Одразу два командири штурмових рот і четверо солдатів здалися в полон під час контратаки воїнів 36-ї бригади морської піхоти.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин, йдеться на Армія.Інформ.

"Дві російські штурмові роти знищені майже повністю, обидва командири рот здалися в полон пораненими разом із залишками своїх солдатів. Ті, кому вистачило розуму підняти руки, – вижили. Впевнена перемога воїнів 36-ї бригади», — наголосив він.

Зокрема, на відео видно п’ятьох військовослужбовців РФ. Окупанти мали при собі військові квитки та жетони російських збройних сил. 

За словами речника, на Харківщині доволі часто трапляються випадки, коли наші захисники беруть у полон російських військових. Окупанти або самі здаються під час бойових дій, або під час штурмів наші воїни їх беруть у полон.

Теги:
Статті
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Україна
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ЗСУ
ССО
Війна з Росією
окупанти
Військові новини
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