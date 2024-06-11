Переможні новини 839-го дня війни: спалений російський "Борисоглєбськ-2", ППО від Німеччини й Італії та ЗРК "Містраль" від Естонії

"Азову" дозволили використовувати американську зброю

Адміністрація президента США Джо Байдена дозволить постачати американську зброю бригаді "Азов", скасувавши заборону, накладену кілька років тому.

Про це повідомив The Washington Post із посиланням на державний департамент США.

"Після ретельної перевірки українська 12-та бригада спеціального призначення "Азов" пройшла перевірку Ліхі, проведену Державним департаментом США", – повідомили в держдепі.

"Закон Ліхі" – це закон, який забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, які визнано такими, що вчинили серйозні порушення прав людини. Він названий на честь колишнього сенатора Патріка Ліхі (D-Vt.), автора закону.

Як зазначено в заяві, що її цитує The Washington Post, держдепартамент не виявив жодних доказів таких порушень.

В Україні запрацював перший спільний цех Rheinmetall та Укроборонпрому з ремонту бронетехніки

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"В Україні запрацював спільний виробничий майданчик Укроборонпрому і Rheinmetall – цех з ремонту та виробництва бронетехніки. Це перший реалізований проєкт в рамках партнерства Укроборонпрому і німецького оборонного гіганта", - йдеться у повідомленні.

За словами Камишіна, запуск спільного цеху дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку, а отже й швидше повертати її на передову. В майбутньому в цеху також планують виробляти нові зразки броньованої техніки.

Міністр наголосив, що це підтримає не лише ЗСУ, а й українську економіку, оскільки в цеху працюватимуть українські фахівці під технічним наглядом колег з Німеччини. Таким чином податки будуть сплачуватися в Україні.

Німеччина поставить в Україну третю систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard та боєприпаси

У вівторок, 11 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував поставку нового пакета допомоги Україні, який включатиме систему ППО Patriot, установку IRIS-T, Gepard та боєприпаси.

Про це він заявив під час виступу на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.

"Ще ніколи відносини між Німеччиною та Україною не були такими тісними та довірчими", - наголосив Шольц, зазначивши, що від початку повномасштабного вторгнення Росію в Україну 24 лютого 2022 року його країна надала військової допомоги на суму 33 млрд євро.

За його словами, наразі найнагальнішою потребою для української армії є боєприпаси, зброя й, особливо, ППО.

"Протягом наступних тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard та боєприпаси", - зазначив Шольц.

Окремо він звернувся до міжнародної спільноти із закликом підтримати німецьку ініціативу зі збільшення спроможності української ППО.

МЗС Італії анонсувало новий пакет військової допомоги Україні

У вівторок, 11 червня, в Італії оголосили, що Україна отримає новий пакет військової допомоги, більшу частину якого становитимуть засоби протиповітряної оборони.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на конференції з відновлення України в Берліні 11 червня, повідомляє Укрінформ.

"Хочу повідомити, що у нас є новий пакет військової допомоги (Україні, – ред.) і там, власне, насамперед ідеться про протиповітряну оборону", - сказав міністр.

Таяні також підтримав думку українського колеги Дмитра Кулеби про те, що перша стратегія для відновлення України – це захист її інфраструктури за допомогою різних систем протиповітряної оборони.

Естонія надасть Україні пускові установки та ракети ЗРК "Містраль"

Естонія надасть Україні як військову допомогу пускові установки та ракети зенітних ракетних комплексів (ЗРК) малої дальності "Містраль". Про це повідомила пресслужба міністерства оборони країни, пише Інтерфакс-Україна.

"Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити жорстокий напад Росії, який триває, і в прямих інтересах безпеки Естонії також є сприяння цьому разом зі своїми союзниками", – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

За його словами, пакет допомоги складено таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь, не завдаючи шкоди боєготовності Сил оборони Естонії.

Точні кількості не розголошуються з міркувань безпеки.

"Едельвейси" ліквідували рідкісний російський комплекс "Борисоглєбськ-2"

Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» знищили російський багатофункціональний комплекс радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглєбськ-2".

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Армія Inform.

За його словами, наші захисники вразили комплекс за допомогою FPV-дрону східніше від Покровська Донецької області.

"Борисоглєбськ-2" — російський комплекс радіоелектронної боротьби. Використовується для придушення супутникового звʼязку, радіонавігаційних систем, створення перешкод у різних діапазонах. На озброєнні армії РФ — з 2013 року, з 2014-го застосовується противником у війні проти України.

Також він додав, що відстань від тимчасово окупованого Покровська до лінії боєзіткнення становить близько 10 км.