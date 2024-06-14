Переможні новини 842-го дня війни: вибухи у російському Шебекіно, заборона організацій Медведчука та нова допомога від Німеччини

У російському Шебекіно вибухнули боєприпаси системи "Солнцепьок", загинули троє військових

Увечері 13 червня у російському Шебекіно Білгородської області пролунав потужний вибух. У передмісті вибухнули боєприпаси російської важкої вогнеметної системи "Солнцепьок", внаслідок чого загинули троє військових.

Про це повідомляє російський ліберальний телеграм канал ASTRA з посиланням на джерела.

Очільник Білгородської області В'ячеслав гладков повідомив, що "причини події встановлюються". Як зазначає ASTRA, так само Гладков писав коли російська ФАБ впала на Білгород 4 травня, внаслідок чого постраждали 7 мирних жителів.

Коли у Шебекіно пролунав потужний вибух місцеві ЗМІ писали, що на місто могла впасти російська бомба.

Пізніше очліьник області написав, що на околиці міста Шебекіно стався вибух. За його даними, ніхто не постраждав, відомо про пошкодження 10 приватних домоволодінь та одного автомобіля.

Джерела ASTRA в екстрених службах регіону повідомили, що ввечері в передмісті Шебекіно вибухнули боєприпаси російської важкої вогнеметної системи "Солнцепьок". Внаслідок вибуху загинули щонайменше троє російських військовослужбовців. Причини вибуху невідомі, але, за попередніми даними, він був "мимовільним".

США передали 102 дизельні електростанції для Укргазвидобування

Про це повідомляє "Група Нафтогаз".

Електростанції використовуватимуть як аварійні стаціонарні джерела живлення. Вони будуть забезпечувати електроенергією ремонтні бази, виробничі установки та верстати, які задіяні у видобутку газу.

Крім того, USAID також надасть додаткові засоби захисту для об'єктів газовидобутку "Групи Нафтогаз" від атак із боку російських військ.

"USAID у такий спосіб допомагає Україні підготуватися до зими. Щодня наша компанія долає безліч викликів, пов’язаних із війною. У цей непростий час для нас є дуже важливою допомога від міжнародних партнерів, ще раз дякуємо", – зазначив очільник Укргазвидобування Олег Толмачев.

Зірка "Піратів Карибського моря" Орландо Блум через ЮНІСЕФ закликав світ подбати про дітей України

Відеозвернення британського актора оприлюднили на сторінці UNICEF Ukraine в Instagram.

Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ, опублікував у соцмережі відео з відомим актором Орландо Блумом. У ролику зірка розповідає про свій останній візит в Україну.

"Я вже двічі був в Україні як посол доброї волі ЮНІСЕФ. Щоразу я був вражений стійкістю дітей та їхніх родин перед викликами війни", - зазначив Блум.

Він поділився, що його вразила історія восьмирічної Мілани, з якою він зустрівся в Україні. Її родина через сильні обстріли Ірпеня була змушена залишити місто, але дівчинка травмувалася, що призвело до часткової втрати зору.

"Наш обовʼязок – забезпечити дітям в Україні таке майбутнє, яке дасть їм надію та можливості, щоб вони могли безпечно навчатися у школах, могли розкривати свій потенціал і зростали в безпеці в турботливих сімʼях, які отримують належну соціальну підтримку. Ми не можемо дозволити цій війні знищити найважливіший ресурс України — її людей. Для відновлення країні необхідно передусім подбати про дітей. Вони є майбутнім України", — наголосив актор.

Суд заборонив 8 проросійських організацій Медведчука в Україні, які готували держпереворот 2022 року

Про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, представники цих "громадських організацій" планували державний переворот в Україні у 2022 році. Його хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення Росії.

Зазначається, що ці організації мали ініціювати проведення в Києві так званих "національних зборів". Під час "з’їзду" вони планували оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо "відсторонення від влади".

"У разі відмови - зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави. Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами СБУ, суд постановив заборонити та примусово розпустити 8 громадських організацій, зокрема міжнародну громадську організацію "Ми народ України", всеукраїнську громадську організацію "Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна" та "Соборне козацтво".

Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

У п'ятницю, 14 червня, міністерство оборони Німеччини оголосило про виділення нового пакета допомоги Україні. До нього увійшли системи ППО IRIS-T, танки Leopard та РСЗВ HIMARS.

Про це йдеться на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Німеччина надала Україні матеріально-технічні засоби зі складів Збройних сил ФРН на суму близько 5,2 мільярда євро за оціночною вартістю заміщення.

До нового пакету допомоги від Німеччини ввійшли:

20 бойових машин піхоти MARDER із запасними частинами та боєприпаси до них

10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них

система ППО середнього радіуса дії IRIS-T SLM

система ППО малого радіуса дії IRIS-T SLS

3 реактивних артилерійських системи HIMARS

два мостоукладачі BEAVER

дві броньовані інженерні машини Dachs

броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2

4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами

16 паливозаправників.

Крім того, новий пакет допомоги міститиме боєприпаси, стрілецьку зброю та 4 млн набоїв, засоби для розмінування та знешкодження снарядів, човни, три системи AMPS для захисту гелікоптерів, а також IT-обладнання.