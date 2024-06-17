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Огляд

Переможні новини 845-го дня війни: у дронів Magura, що нищать російський флот, з’явились нові можливості, ЗСУ вперше захопили "танк-черепаху" з екіпажем

Зіновія Воронович
17 червня, 2024 понедiлок
20:00
Перемога України переможні новини

Морські дрони Magura оснастили ракетами Р-73, у районі Кліщіївки вперше вдалось захопити російський "танк-черепаху", третина Чорноморського флоту РФ виведена з ладу

Зміст

ЗСУ вперше захопили російський "танк-черепаху"

На Краматорському напрямку в районі Кліщіївки воїни 22-ї окремої механізованої бригади вперше захопили російський "танк-черепаху", а також взяли у полон його екіпаж. Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

За даними ОСУВ, танк у районі села Кліщіївки виявив підрозділ безпілотних систем. Далі застосували безпілотний авіаційний комплекс, з якого були здійснені скиди по танку.

"Уражений танк та дезорієнтований екіпаж противника, намагаючись втекти, втратив будь-яку можливість віднайти вірний напрямок для повернення до своїх позицій. Завдяки артилерії бригади, танк було зупинено на одному з рубежів і вже піхотинці з механізованого батальйону взяли в полон екіпаж разом з танком. Під час перемовин з екіпажем, механік-водій заховався всередині разом з гранатою і намагався підірвати танк. Але наші піхотинці знайшли вагомі аргументи для переконання, що краще жити, ніж вмерти", – розповіли в ОСУВ "Хортиця". 

Українська делегація вихованців МАН виборола 10 золотих медалей на GENIUS Olympiad

17 червня українська делегація вихованців Малої академії наук повернулись із США, де відбувався конкурс екологічного спрямування GENIUS Olympiad. Учні привезли 46 нагород, серед них – 10 золотих медалей. Про це повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

У змаганнях GENIUS Olympiad взяли участь 51 учень та учениця з України.

У межах конкурсу підлітки презентували власні проєкти у категоріях "Креативне письмо", "Мистецтво", "Наука", "Робототехніка", "Бізнес", "Короткометражний фільм" та "Музика". Водночас учасники виконали завдання в межах категорії "Програмування". 

Українська делегація здобула 46 нагород: 10 золотих медалей, 15 срібних, 9 бронзових, 11 почесних, а також 1 гран-прі.

GENIUS Olympiad – конкурс екологічного спрямування у світі для школярів 8-11 класів, який проводиться у Сполучених Штатах Америки. Цьогоріч у ньому взяли участь учні з 67 країн.

Третина Чорноморського флоту РФ виведена з ладу

Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що українським військовим вдалося вивести з ладу уже третину кораблів Чорноморського флоту Росії

Про це він сказав у інтерв'ю РБК-Україна.

Україна знищила і пошкодила 28 ворожих кораблів і ракетоносіїв. Загалом з ладу виведена третина Чорноморського флоту РФ. Про це в ефірі РБК-Україна заявив Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Ще понад 10 одиниць в них були в ремонті. Але багато з тих кораблів, які зараз у них у строю, теж отримували пошкодження. Наприклад, обидва фрегати "Адмірал Ессен", і "Адмірал Макаров". Значна частина кораблів противника вже познайомилася і з дронами, і з ракетами. І деякі з них уже були відновлені", – розповів він. 

За словами Плетенчука, у ВМС дочекались, коли великі десантні кораблі приведуть до ладу, і лише тоді по них ударили. 

"Ремонтувати їх було надскладно, тому що це 775 проєкт, вони польського виробництва. А поляки, зрозуміло, відмовляються їх обслуговувати. І вони в обхід санкцій намагались купляти якісь деталі, замінники. Тому я не думаю, що вони зараз будуть поспішати з ремонтом цих ВДК", – припустив речник ВМСУ.

За два місяці у Криму знищили 15 систем ППО

За останні два місяці у тимчасово окупованому Криму ЗСУ уразили близько 15  засобів протиповітряної оборони російських окупантів в тимчасово окупованому Криму за останні два місяці. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Загальна кількість окремо уражених систем ППО – близько 15. Зокрема, уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищені десятки пускових установок зазначених систем, понад 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління. Збройні Сили України продовжують знищувати російських окупантів і наближають день звільнення українського Криму", – повідомляє СтратКом ЗСУ. 

Фото: СтратКом ЗСУ

На морські дрони Magura встановили ракети класу "повітря-повітря" 

Одна з нових модифікацій безекіпажної морської платформи Magura вже має на борту ракети Р-73. Про це розповів командир спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” з позивним "Тринадцятий". 

Р-73 – ракети радянського виробництва класу "повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення. Оснащені такими ракетами ударні морські дрони Magura вже використовувались під час бойових операцій на Чорному морі.

"Такі розробки ефективні – росіяни їх дуже бояться. Коли вони їх бачать, то бояться навіть підлітати. А унікальність в тому, що такого ні в кого немає. [...] Це озброєння вже встановлене, і воно буде давати свої результати", – сказав Тринадцятий. 

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